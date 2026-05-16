昨夏E-1初招集からW杯切符掴む!! 韓国代表選出のDFキム・テヒョン「鹿島アントラーズに関わるすべての方々のおかげ」
鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンが16日、北中米ワールドカップを戦う韓国代表メンバー入りを果たしたことについて「うれしく思っています」とコメントを発表した。
25歳のキム・テヒョンは2021年にベガルタ仙台への期限付き移籍加入で来日し、24年にサガン鳥栖へ完全移籍。昨季から鹿島でプレーしており、1年目はリーグ戦30試合に出場してJ1優勝に大きく貢献した。
A代表は昨年7月のE-1選手権が初招集。E-1選手権では1試合の出場にとどまったものの、欧州組を含めた9月シリーズでも招集された。続く10月シリーズは招集されなかったが11月シリーズと今年の3月シリーズでメンバー入りすると、W杯を戦う26人にも選出された。
キム・テヒョンは鹿島を通じて「初めてワールドカップメンバーに選ばれ、うれしく思っています。そのなかで試合に出場することができれば、自分の強みを生かし、韓国代表チームに貢献したいです」とコメント。続けて以下のように伝えている。
「何より、この選出は鹿島アントラーズに関わるすべての方々のおかげだと思っています。ファン・サポーターの大きい声援、応援をいつも誇りに感じています。ワールドカップでも、全力で戦ってきます!」
25歳のキム・テヒョンは2021年にベガルタ仙台への期限付き移籍加入で来日し、24年にサガン鳥栖へ完全移籍。昨季から鹿島でプレーしており、1年目はリーグ戦30試合に出場してJ1優勝に大きく貢献した。
A代表は昨年7月のE-1選手権が初招集。E-1選手権では1試合の出場にとどまったものの、欧州組を含めた9月シリーズでも招集された。続く10月シリーズは招集されなかったが11月シリーズと今年の3月シリーズでメンバー入りすると、W杯を戦う26人にも選出された。
「何より、この選出は鹿島アントラーズに関わるすべての方々のおかげだと思っています。ファン・サポーターの大きい声援、応援をいつも誇りに感じています。ワールドカップでも、全力で戦ってきます!」