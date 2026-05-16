W杯メンバー落選も…佐藤龍之介は百年構想Lに全力注ぐ「まだ切れたわけではない。昨日は呼ばれなかったけど…」
[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]
北中米ワールドカップメンバー発表翌日の試合となった。FC東京MF佐藤龍之介は2トップの一人として先発し、後半43分までプレー。W杯メンバー入りはならなかったが、今は百年構想リーグに目を向ける。「優勝が残っている。目の前に試合があることでモチベーションはまったく無くなっていない。そういったところでこの試合にすべてを懸けていた」と力を込めた。
前節終了時点で、2位・FC東京は首位・鹿島アントラーズと勝ち点4差。90分で負けた時点で首位浮上の可能性が無くなる中で、PK戦までもつれ込み、勝ち点2を得ることができた。
佐藤は「(勝ち点)1と2では全然違う」とその価値を語る。あす鹿島が勝ち点1以下に終われば首位確定にはならず、最終節となる次節では直接対決となる。「最後、直接対決で望みがつながると信じている。そういった意味では次につなげられたのはよかった」。そう語る佐藤の目は光を失っていなかった。
昨年6月のA代表デビューから5試合に出場。3月のイングランド遠征にも招集されたが、昨日のメンバー発表でその名は呼ばれなかった。
W杯メンバーに名を連ねることはできなかったが、FC東京はまだ百年構想リーグ首位浮上の可能性を残す。佐藤は「大会が終わるまではこの大会に向けてがんばりたい」と強調した。「4年後もあるけど、次の鹿島戦で必ず勝ちたい」と、目の前の戦いにすべてを注ぐつもりだ。
W杯行きの可能性も100%なくなったわけではない。昨日のメンバー発表で、森保一監督はW杯メンバーに入れ替えがあった場合のバックアップメンバーを用意することに言及していた。佐藤も、そのことを耳にしているのかもしれない。
気持ちの切り替えについて問われた佐藤は「いや……まだ別に(W杯への気持ちが)切れたわけではないので。昨日の発表は呼ばれなかったけど、いつでもどんなチャンスでも広がっていると思う。そういった意味で、今日の試合は活躍したかった」と述べた。W杯への望みも切らすことなく、クラブでの最終決戦に向けて牙を研いでいた。
(取材・文 石川祐介)
北中米ワールドカップメンバー発表翌日の試合となった。FC東京MF佐藤龍之介は2トップの一人として先発し、後半43分までプレー。W杯メンバー入りはならなかったが、今は百年構想リーグに目を向ける。「優勝が残っている。目の前に試合があることでモチベーションはまったく無くなっていない。そういったところでこの試合にすべてを懸けていた」と力を込めた。
佐藤は「(勝ち点)1と2では全然違う」とその価値を語る。あす鹿島が勝ち点1以下に終われば首位確定にはならず、最終節となる次節では直接対決となる。「最後、直接対決で望みがつながると信じている。そういった意味では次につなげられたのはよかった」。そう語る佐藤の目は光を失っていなかった。
昨年6月のA代表デビューから5試合に出場。3月のイングランド遠征にも招集されたが、昨日のメンバー発表でその名は呼ばれなかった。
W杯メンバーに名を連ねることはできなかったが、FC東京はまだ百年構想リーグ首位浮上の可能性を残す。佐藤は「大会が終わるまではこの大会に向けてがんばりたい」と強調した。「4年後もあるけど、次の鹿島戦で必ず勝ちたい」と、目の前の戦いにすべてを注ぐつもりだ。
W杯行きの可能性も100%なくなったわけではない。昨日のメンバー発表で、森保一監督はW杯メンバーに入れ替えがあった場合のバックアップメンバーを用意することに言及していた。佐藤も、そのことを耳にしているのかもしれない。
気持ちの切り替えについて問われた佐藤は「いや……まだ別に(W杯への気持ちが)切れたわけではないので。昨日の発表は呼ばれなかったけど、いつでもどんなチャンスでも広がっていると思う。そういった意味で、今日の試合は活躍したかった」と述べた。W杯への望みも切らすことなく、クラブでの最終決戦に向けて牙を研いでいた。
(取材・文 石川祐介)