2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみが16日、個人活動10周年を迎えて、自ら作詞を手掛けた新曲「アザーカット」のミュージックビデオ（MV）を、公式YouTubeチャンネルで公開した。あわせて、10周年記念グッズの販売もスタートした。

新曲「アザーカット」は、これまでの活動の過程で改めて気づいた“リスナー（ファン）への愛”を、不器用ながらも真っ直ぐにつづった記念すべきオリジナル楽曲。これまでも、さとみの人気曲を手掛けてきた鈴木エレカ氏、oni氏による作編曲が融合して、疾走感あふれるロックサウンドと、切なくも愛おしいメロディーが、唯一無二の世界観を生み出している。リスナーの胸を打つ熱いラブレターのような、涙を誘うエモーショナルな作品に仕上がった。

この日は、ツイキャスで10周年を記念してツイキャスの生配信に本人が登場して、「まずは10周年ありがとう、本当にね」と感謝した。

また、10周年の大きな節目を記念して「さとみ 10th Anniversary OFFICIAL GOODS」も発売。おしゃれなチャペルに立つさとみをイメージした、大人っぽく洗練された描き下ろしビジュアルを採用。缶バッジ、フォトカード、アクリルスタンド、リングの4アイテムを制作した。すべてのビジュアルの手元には、記念グッズの「リング」が輝いていて、リスナーとの絆を象徴する特別なコレクションだ。同グッズは、5月31日の午後11時59分まで、STPR ONLINE STOREで受け付けている。