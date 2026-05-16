スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京 サマーシーズン限定ドリンクが爽やか♡

初夏の訪れを感じるこの季節、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京に心ときめくサマーシーズンが到来♡2026年5月13日（水）より、日本で親しまれてきた抹茶や煎茶に、マンゴーやパイナップルなどのトロピカルフルーツを掛け合わせた限定ビバレッジが登場します。さらに、ロースタリー 東京初となるモーニングプレートも展開され、朝から夜まで贅沢な時間を楽しめるラインアップに注目です。

和素材と南国フルーツの贅沢な出会い

1階メインバーでは、コールドブリューと炭酸を組み合わせた爽快感あふれるスパークリングビバレッジを展開。

「コールド ブリュー グリーンフィズ パイナップル ＆ ミント」は、パイナップル果肉ソースとミントを合わせたフルーティーな一杯。店内価格1,200円、持ち帰り価格1,091円です。

「コールド ブリュー グリーンフィズ グリーンアップル ＆ ライム」は、グリーンアップルとライムの爽やかな風味が魅力。

軽やかな口あたりで、暑い季節にぴったりな味わいです。店内価格1,200円、持ち帰り価格1,091円。

※グリーンアップル、ライム果汁・果肉 各5％未満

2階ティバーナ™ バーでは、「石臼抹茶 マンゴー ココナッツ ラテ」が登場。

石臼挽き抹茶の深い香りに、マンゴー果肉ソースとココナッツクリームを重ねた、見た目にも華やかな3層仕立てです。店内価格1,400円、持ち帰り価格1,374円。

さらに、「笹香り 涼み煎茶（わらび餅入り）」は、煎茶“星翠（ほしみどり）”に笹の香りや糀蜜入りわらび餅を合わせた和テイストの一杯。

山椒がほんのり香る涼やかな味わいが魅力です。店内価格1,200円、持ち帰り価格1,178円。

HIBIKAの限定ギフト登場♡9周年を祝う特別アニバーサリーアソート

大人の時間を彩る特別な一杯

3階アリビアーモ™ バーでは、「アリビアーモ™ フローズン コーヒー & シトラス」を展開。

ロースタリー 東京で焙煎したコーヒーとティバーナ シトラス ラベンダー セージを組み合わせた、特別感あふれるフローズンカクテルです。

麦焼酎、エスプレッソ、和三蜜糖をブレンドし、オレンジ風味のムースや伊予柑マーマレードを合わせた、日本らしいアレンジも魅力♡店内限定で2,500円、スピリットフリータイプも用意されています。

販売期間は2026年5月13日（水）～2026年9月3日（木）予定。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

初登場のモーニングプレートにも注目

今回のサマーシーズンでは、ロースタリー 東京初となるモーニングプレート「ロースタリー ブレックファスト マッティーナ」も新登場。

発酵バター香るコルネッティや、グラナ パダーノを使用したフリッタータ、生ハム、サラダ、ホワイトフランク、ミネストローネ、2種のブレッドを組み合わせた豪華な内容です。

外はザクザク、中はふんわり食感のコルネッティが朝の時間を特別に演出してくれます♪

店内限定2,250円で、ドリンクは別売り。1階プリンチにてオープンからAM11:00まで提供されます。

夏だけの特別な時間を楽しんで♡

和素材のやさしい味わいと、トロピカルフルーツの華やかさを掛け合わせた、スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京ならではのサマーシーズン♡

コーヒー、ティー、カクテル、モーニングプレートまで、一日を通して楽しめる贅沢なラインアップが揃います。

気分をリフレッシュしたい日や、自分へのご褒美時間にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか♪