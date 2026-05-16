「ＳＶリーグ・男子ファイナル、大阪Ｂ３−２サントリー」（１６日、横浜アリーナ）

第２戦が行われ、サントリーはフルセットの末に２−３（２５−１３、２３−２５、２２−２５、２５−２０、９−１５）で敗れた。大阪Ｂは逆王手。最終戦は同会場で１５時３５分から行われる。

相手の強烈なサーブを攻略できなかった。大阪Ｂは日本代表の甲斐優斗を第２セットのスタートから起用。エースの西田有志と合わせて強打がそろう攻撃的布陣となり、サントリーは先手を取られ続けた。第２、３セットを続けて献上。第４セットは意地で取り返したが、最終セットは９−１５で競り負けた。

レシーブも得意とする高橋藍も、この日は西田にサービスエースを奪われた。「２本やられてもったいなかった。良いサーブなので、メリハリを付けて対応していきたい」と反省しつつ、「しっかり１本で切っていくことが勝つために必要な部分」と修正点を挙げた。

敗れた後は、真っ先にチームメートに声をかけた。「明日もある。優勝を逃したわけじゃない。明日勝てばいいだけの話。明日勝てば、今日負けたことは報われる」。主将として仲間を鼓舞し、すぐに最終戦へ向けて気持ちを切り替えた。

高橋藍は今季限りでの退団が決定しており、来季からは強豪のポーランドリーグでのプレーが有力となっている。「隙を見せず、１セット１セットを取って、３セットを取り切るところで勝負していきたい」と気合。ＳＶリーグ新設からの２連覇を果たし、有終Ｖを飾る。