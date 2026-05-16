＜母の死、妹のせい！？＞両親の言葉「姉妹で仲良くね」守るべき？妹の本音にビックリ【第4話まんが】
私はミカ（40代）です。私には姉のサオリと妹のアキがいます。晩年の母は足を悪くしており、妹が週に何度か実家に通って介助してくれていました。しかし母の葬儀の場で、無神経な姉は「アキがもう少し早くお母さんを見つけていれば……」と発言。しかもまだ周囲の悲しみが癒えないうちから「私はいくらもらえるの？」と遺産の話ばかりです。実家は妹の名義になっているし現金も残っていないと伝えましたが、姉は納得せずに食い下がってきます。
両親から生前「姉妹で仲良く」と言い聞かされていたから、私はなかなか姉とスッパリ縁を切ることができませんでした。一方で妹は、これを機に、姉とは決別しようと思っている様子。「サオリ姉のことは、もういいかなって」
なんと姉は精一杯やっている妹に対し、「ちゃんとお母さんの面倒を見なさいよ」などと上から目線のメッセージを送っていたのです。そのこともあって妹はすでに姉に見切りをつけているそうです。私は何も知りませんでした。
母の葬儀では無神経な振る舞いばかりで、亡くなったとたんに遺産をよこせとわめき立てる……。こんなろくでもない姉とは、さっさと絶縁した方がいいのかもしれません。ただ私はずっと両親から「サオリを見放さないでやってほしい」と言われていました。それを守らなくてはいけないという気持ちも、心のどこかにあったのです。
けれど妹はとっくに姉を見捨てる決意を固めていたのです。「姉妹で仲良くね」なんて、到底受け入れられないという妹。私は本音を聞いて驚いたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
両親から生前「姉妹で仲良く」と言い聞かされていたから、私はなかなか姉とスッパリ縁を切ることができませんでした。一方で妹は、これを機に、姉とは決別しようと思っている様子。「サオリ姉のことは、もういいかなって」
なんと姉は精一杯やっている妹に対し、「ちゃんとお母さんの面倒を見なさいよ」などと上から目線のメッセージを送っていたのです。そのこともあって妹はすでに姉に見切りをつけているそうです。私は何も知りませんでした。
母の葬儀では無神経な振る舞いばかりで、亡くなったとたんに遺産をよこせとわめき立てる……。こんなろくでもない姉とは、さっさと絶縁した方がいいのかもしれません。ただ私はずっと両親から「サオリを見放さないでやってほしい」と言われていました。それを守らなくてはいけないという気持ちも、心のどこかにあったのです。
けれど妹はとっくに姉を見捨てる決意を固めていたのです。「姉妹で仲良くね」なんて、到底受け入れられないという妹。私は本音を聞いて驚いたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子