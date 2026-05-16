＜速報＞米女子の3日目がスタート 渋野日向子、日本勢トップの竹田麗央は深夜ティオフ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第3ラウンドがスタートした。
【写真】渋野日向子がマウンドへ？ レアすぎる投球シーン
日本勢は8人が決勝ラウンドへ駒を進めた。先陣を切ったのはルーキーの櫻井心那で、日本時間午後8時25分にスタートして1番をプレーしている。3試合ぶりの決勝進出を果たした畑岡奈紗は、レクシー・トンプソン（米国）と同午後10時25分にティオフ。その後、山下美夢有、吉田優利、西郷真央らがコースへ飛び出していく。日付をまたいだ同午前0時5分には渋野日向子がスタート。原英莉花が同午前0時45分、首位と3打差の5位につける竹田麗央は、ユ・ヘラン（韓国）と同午前1時55分にティオフする。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝賞金は30万ドル（約4700万円）となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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