KOTOKO、待望のゲームソングコンプリートアルバム第2弾『The Bible 2』リリース決定！

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2020年、自身の活動の軌跡を集結しスマッシュヒットを記録した『KOTOKO‘s GAME SONG COMPLETE BOX “The Bible”』。あの衝撃から6年――。ゲームソングファンを熱狂させ続けるKOTOKOの「今」を詰め込んだ待望の続編、『KOTOKO’s GAME SONG COMPLETE ALBUM “The Bible 2”』の発売が決定した。

本作には、2020年以降に発表されたゲームソングを中心に全13曲を収録。 世界的なバイラルヒットを巻き起こし、令和のインターネットミームを象徴する楽曲となった「INTERNET OVERDOSE」（2021年）や「INTERNET YAMERO」（2023年）はもちろん、2026年4月に発売されたばかりの最新作『ゆんゆん電波シンドローム』主題歌「電波的妄想美少女Q」も収録。さらに、ファンに根強い人気を誇る3曲が、臨場感あふれるLive Editionとして特別収録される。

●リリース情報

『KOTOKO’s GAME SONG COMPLETE ALBUM “The Bible 2”』

7月15日発売

品番：WPCL-13768

価格：￥3,850（税込）

＜収録曲＞

faith〜信じる力〜（アクションアドベンチャーゲーム「ユグドラ・キングダム」主題歌）

PHANTOM PAIN（スマートフォン向けRPG「東方LostWord」挿入歌）

INTERNET YAMERO（アドベンチャーゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」第2弾主題歌）

NEGAIGOTO（ハートフルアドベンチャーゲーム「ネコぱらvol.4 ネコとバティシェのノエル」ED曲）

盲目のEternity（ゲーム「グランドサマナーズ」第3部ED曲）

暁の約束（ゲーム「千年戦争アイギス」10周年記念主題歌）

月虹蝶（アドベンチャーゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」第3弾主題歌）

Party☆Connection（RPGゲーム「エンジェリックリンク」主題歌）

Éclat(エクラ)（モバイルゲーム「れじぇくろ！〜レジェンド・クローバー〜」1周年記念ソング）

SWEET×SWEET（ハートフルアドベンチャーゲーム「ネコぱらvol.4 ネコとバティシェのノエル」OP曲）

INTERNET OVERDOSE（アドベンチャーゲーム「NEEDY GIRL OVERDOSE」第1弾主題歌）

電波的妄想美少女Q （ゲーム「ゆんゆん電波シンドローム」主題歌）

恋姫†集合☆いっせーのっせ！（ゲーム「恋姫†大戦」シリーズ全作集合CMソング）

【Liveバージョン３曲も収録】

Fatally〜2026 Live Edition〜

さくらんぼキッス〜ぱんくろっくだも〜ん〜-Live in 2026-

bumpy-Jumpy!〜2026 Live Edition〜

全16曲収録予定

予約はこちら

https://kotoko.lnk.to/TheBible2

店舗別オリジナル特典

アニメイト：L判ブロマイド animate ver.

ゲーマーズ：L判ブロマイド gamers ver.

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型

ソフマップ：アクリルコースター(76mm)

Amazon.co.jp：メガジャケ

Warner Music Store：缶バッジ(56mm)

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※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

商品情報はこちら

https://wmg.jp/kotoko/news/90801/

●ライブ情報

KOTOKO LIVE TOUR 2026 “The Bible 2”

9/4(金) 中国・香港・Portal [開場19:00/開演20:00]

9/6(日) 台湾・台北・WESTAR [開場17:00/開演18:00]

9/12(土) 北海道・札幌 PENNY LANE 24 [開場16:00/開演16:30]

10/3(土) 神奈川・YOKOHAMA BAY HALL [開場16:00/開演16:45]

10/10(土) 岐阜・CLUB ROOTS [開場16:00/開演16:30]

10/12(月) 京都・FANJ [開場16:00/開演16:30]

10/17(土) 福井・CHOP [開場16:00/開演16:30]

10/18(日) 富山・MAIRO [開場16:00/開演16:30]

10/24(土) 島根・松江 AZTiC canova [開場16:00/開演16:30]

10/25(日) 広島・SECOND CRUTCH [開場16:00/開演16:30]

11/1(日) 群馬・前橋 DYVER [開場16:00/開演16:30]

11/3(火) 埼玉・西川口 Hearts [開場16:00/開演16:30]

11/14(土) 長崎・DRUM Be-7 [開場16:00/開演16:30]

11/15(日) 佐賀・GEILS [開場16:00/開演16:30]

11/22(日) 徳島・club GRINDHOUSE [開場16:00/開演16:30]

11/23(月) 高知・CARAVAN SARY [開場16:00/開演16:30]

11/28(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN [開場16:00/開演16:30]

11/29(日) 岩手・盛岡 Club Change WAVE [開場16:00/開演16:30]

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