BE:FIRST、ワールドショーケース開催決定 アジア・アメリカ4都市巡る【BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026】
【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を実施。同ライブにて、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。
【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫
同ショーケースはBE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアーとなっており、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市を巡る。グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す公演となっている。（modelpress編集部）
・バンコク
Samyan Mitrtown Hall
2026.9.25（Fri）
・台北
Legacy TERA
2026.9.27（Sun）
・マニラ
New Frontier Theater
2026.10.3（Sat）
・ニューヨーク
Gramercy Theatre
2026.10.23（Fri）
【Not Sponsored 記事】
◆BE:FIRST、世界4都市巡るショーケース開催
同ショーケースはBE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアーとなっており、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市を巡る。グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す公演となっている。（modelpress編集部）
◆「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」
・バンコク
Samyan Mitrtown Hall
2026.9.25（Fri）
・台北
Legacy TERA
2026.9.27（Sun）
・マニラ
New Frontier Theater
2026.10.3（Sat）
・ニューヨーク
Gramercy Theatre
2026.10.23（Fri）
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