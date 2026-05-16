BE:FIRST（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが、味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を実施。同ライブにて、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を発表した。

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◆BE:FIRST、世界4都市巡るショーケース開催


同ショーケースはBE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアーとなっており、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市を巡る。グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す公演となっている。（modelpress編集部）

◆「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」


・バンコク
Samyan Mitrtown Hall
2026.9.25（Fri）

・台北
Legacy TERA
2026.9.27（Sun）

・マニラ
New Frontier Theater
2026.10.3（Sat）

・ニューヨーク
Gramercy Theatre
2026.10.23（Fri）

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