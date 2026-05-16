結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削るフジテレビ系「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分から生放送された。

シャンプーハット（てつじ、恋さん＝結成32年目・吉本興業）が初戦敗退に終わった。293点のリニアに、279点で及ばず。負けた直後、てつじ（50）は「負けた！」と絶叫。恋さん（50）も「負けたのにまだ楽しいですね」と続いた。

密着VTRでは「彼らの人生は順風満帆だった」と紹介された。関西ではレギュラー9本の超売れっ子。吉本の同期ブラックマヨネーズらがM−1に優勝し、東京へ羽ばたいて行くのを見てきた。恋さんは「楽しそうやなぁ」と当時思っていたという。4年連続の挑戦で初のグランプリファイナルだった。

応援VTRには、競馬の騎手、武豊（57）が登場。「2人のコンビがいいバランスかな。キャラがまた全然違って。おめでとうございますって言いたいんで、頑張ってください」とエールを送られていた。

同大会は今年で4回目の開催となり、過去最多となる152組がエントリー。ノックアウトステージを勝ち抜いた8組が登場し、2組が先攻、後攻に分かれて戦うトーナメント形式。優勝賞金は1000万円。1回戦の対戦カードは以下の通り。

【1回戦】

◆第1試合

・先攻 金属バット（小林圭輔、友保隼平＝結成20年目・吉本興業）

・後攻 ヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘＝結成23年目・フールズ）

◆第2試合

・先攻 タモンズ（大波康平、安部浩章＝結成21年目・吉本興業）

・後攻 黒帯（大西進、てらうち＝結成16年目・吉本興業）

◆第3試合

・先攻 シャンプーハット（てつじ、恋さん＝結成32年目・吉本興業）

・後攻 リニア（しょうへい、酒井啓太＝結成18年目・プロダクション人力舎）

◆第4試合

・先攻 ザ・パンチ（パンチ浜崎、ノーパンチ松尾＝結成29年目・吉本興業）

・後攻 トット（多田智佑、桑原雅人＝結成18年目・吉本興業）

東野幸治がMC、くりぃむしちゅー有田哲平がハイパーゼネラルマネジャー、博多華丸・大吉がスペシャルサポーターを務める。進行はフジテレビ宮司愛海アナ、リポーターは小室小室瑛莉子アナ。