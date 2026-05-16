indigo la End、女性カップルのドラマを描いた「ワールプール」MV公開！「結末は2人のみぞ知る。渦の中で」（川谷絵音）
indigo la Endが、9枚目フルアルバム『満ちた紫』（6月24日発売）に収録されている新曲「ワールプール」のMVをプレミア公開した。
■女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を描いた作品
5月13日に先行配信がスタートした「ワールプール」は、湿度高めのコード感や切ないメロディを軸に、バンド感を感じつつもアルバム全体を川谷絵音が「オルタナティブであり、挑戦的であり、ポップスである」と語っているように、現在進行形のindigo la Endサウンドに仕上がっている。
配信前からSNSで楽曲の一部が公開。ライブでも披露されており、ファンの間で話題になっていた。また、5月13日に行われたゲスの極み乙女との2マンライブ 『馳せ合い vol.7』でも披露され、リリース日に大きな盛り上がりとなった。
大久保拓朗が監督を手掛けたMVは、女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を描いた作品に。川谷絵音が楽曲で表現したという「強すぎる気持ちと、弱くはないけど強くない気持ちのシーソーゲーム」を映像で表現した。
女性カップルのキャストには、モデルの大沢明花とHanaが出演。ふたりの表現する耽美とヒリヒリしたテンションが感じられる映像に仕上がっている。
■川谷絵音 コメント
前向きなようで後ろ向きな曲です。強すぎる気持ちと、弱くはないけど強くない気持ちのシーソーゲーム。
結末は2人のみぞ知る。渦の中で。
■大久保拓朗監督 コメント
MVは女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を、美しい映像で描いていきました。付き合っているふたりの、幸せの中にある「緊張感」を映像化することを目指しました。
大沢明花さんとHanaさん、ふたりが表現する耽美とヒリヒリしたテンションを感じていただけたらと思います。プールの撮影は冷たく大変でしたがお二人の頑張りのおかげでとても美しい青い映像を撮ることができました。
■リリース情報
2026.05.13 ON SALE
DIGITAL SINGKE「ワールプール」
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『満ちた紫』
■【画像】indigo la Endのアーティスト写真
■【画像】MVキャストの宣材写真
■関連リンク
indigo la End OFFICIAL SITE
https://indigolaend.com/