indigo la End、女性カップルのドラマを描いた「ワールプール」MV公開！「結末は2人のみぞ知る。渦の中で」（川谷絵音）

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indigo la Endが、9枚目フルアルバム『満ちた紫』（6月24日発売）に収録されている新曲「ワールプール」のMVをプレミア公開した。

■女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を描いた作品

5月13日に先行配信がスタートした「ワールプール」は、湿度高めのコード感や切ないメロディを軸に、バンド感を感じつつもアルバム全体を川谷絵音が「オルタナティブであり、挑戦的であり、ポップスである」と語っているように、現在進行形のindigo la Endサウンドに仕上がっている。

配信前からSNSで楽曲の一部が公開。ライブでも披露されており、ファンの間で話題になっていた。また、5月13日に行われたゲスの極み乙女との2マンライブ 『馳せ合い vol.7』でも披露され、リリース日に大きな盛り上がりとなった。

大久保拓朗が監督を手掛けたMVは、女性カップルのドラマを軸に、ふたりの感情の「渦」が混ざり合っていく様子を描いた作品に。川谷絵音が楽曲で表現したという「強すぎる気持ちと、弱くはないけど強くない気持ちのシーソーゲーム」を映像で表現した。

女性カップルのキャストには、モデルの大沢明花とHanaが出演。ふたりの表現する耽美とヒリヒリしたテンションが感じられる映像に仕上がっている。