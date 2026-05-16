BE:FIRST、米・NY公演を含むワールドショーケースツアーの開催を発表！9月からアジア・アメリカの4都市で実施
BE:FIRSTが5月17日、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』初日公演を開催し、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケースツアー『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を開催することを発表した。
■さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す。
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』は、BE:FIRSTが世界へ向けたあらたな挑戦として開催するショーケースツアーで、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市をサーキット。
グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す。
本日開幕した『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』は、チケット一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員する、BE:FIRST史上最大規模の公演となる。今後の海外での活動にも要注目だ。
■ライブ情報
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』
09.25（金）BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall
09/27（日）TAIPEI・Legacy TERA
10/03（土）MANILA・New Frontier Theater
10/23（金）NEW YORK・Gramercy Theatre
■リリース情報
2026.05.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Rondo」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.07.01 ON SALE
SINGLE「Missing」
■関連リンク
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』詳細はこちら
https://befirst.tokyo/global2026/showcase
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/