BE:FIRST、米・NY公演を含むワールドショーケースツアーの開催を発表！9月からアジア・アメリカの4都市で実施

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BE:FIRSTが5月17日、東京・味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』初日公演を開催し、2026年9月から世界4都市を回るワールドショーケースツアー『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』を開催することを発表した。

■さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す。

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』は、BE:FIRSTが世界へ向けたあらたな挑戦として開催するショーケースツアーで、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市をサーキット。

グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す。

本日開幕した『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』は、チケット一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員する、BE:FIRST史上最大規模の公演となる。今後の海外での活動にも要注目だ。

■ライブ情報

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』

09.25（金）BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall

09/27（日）TAIPEI・Legacy TERA

10/03（土）MANILA・New Frontier Theater

10/23（金）NEW YORK・Gramercy Theatre

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rondo」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■関連リンク

『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』詳細はこちら

https://befirst.tokyo/global2026/showcase

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/