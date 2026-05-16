飼い主さんが洗い物をしていると、どこからともなく可愛い「ニャー」の声が……。子猫の愛くるしすぎる姿が大きな話題を呼んでいます。動画の再生回数は58万回を超え「なんですか？？？？この超可愛い生き物は？？？」「かぎちゃんなのーーーかわいいいい」「お仕事行けないやんこんな可愛い子居たら」といったコメントが集まっています。

【動画：洗い物中、足元にやってきた『鍵しっぽの子猫』→小さな声で鳴き始めて…たまらなく可愛い『かまってアピール』】

足元から見つめる必殺の甘えん坊タイム

TikTokアカウント「グリちゃん」に投稿されたのは、構ってほしい子猫の可愛いアピールです。飼い主さんが洗い物をしていると、足元でお座りをして「ニャー」と小さく鳴き始めたグリちゃん。遊んでほしくて、チャームポイントの「かぎしっぽ」を気にしたり、まんまるの瞳で見つめ返したりと、あの手この手で誘惑して、見事に飼い主さんの家事をストップさせてしまったそうです。

驚きの特技とヤンチャな一面

別の投稿では、驚きの特技も披露したそうです。仰向けでリラックスしている最中にタピオカのカップを近づけると、リズムに合わせて体を左右にフリフリ！まるでダンスを踊るような愛らしい動きに、飼い主さんも驚きを隠せなかったそうです。

さらに、カーテンをよじ登ってレールの上を「ほふく前進」するというヤンチャな一面も。下ろそうとする飼い主さんの手を「足場」にして進んでいく予想外の行動から、てんやわんやだったことが伝わってきます。

健気に待つはずが…？

お風呂上がりの飼い主さんを待つ健気な姿も見せてくれますが、待機場所はなんと「タオルカゴ」の中だったのだとか。ふかふかのタオルを占領してくつろぐ姿に、飼い主さんは「可愛いけどタオルが取れない！」と思わず苦笑い。グリちゃんはこれからも家族にたくさんの癒やしを届けてくれそうです。

投稿には「あららららら、きゃわいいいねえぇええ！！！！！どちたのぉ！！！！」「ニャーって鳴く時に体がちょっと前に出るの超可愛いです」「甘えた声で見つめられたら即ぎゅうしたくなります」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「グリちゃん」では、グリちゃんの楽しくて可愛い日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「グリちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。