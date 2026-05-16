「日本ハム５-４西武」（１６日、エスコンフィールド）

日本ハム・柳川が１０セーブ目を挙げた。

１点リードの九回に登板。先頭の渡部に四球を与えたものの、ネビンを１５４キロの直球、長谷川を１５３キロの直球で連続空振り三振。最後は平沢を１５６キロの直球で左飛に仕留めた。

これで２年連続の２桁セーブに到達。今季は１４試合に登板し、セーブシチュエーションでの失敗はない。新庄監督も「ず〜っとこれだけ抑えてくれてたら、次に投げる時に打たれても諦めがつきます」と絶賛。落ち着き払った立ち振る舞いに「緊張してんのかな？ちょっと柳川くんの中に入って聞いてみたい。君は緊張を知ってるんですか？って」と笑った。

２２歳の守護神は「投げる前の準備の時とかは普通にいつも緊張しています」としつつ「投げ出したら緊張はないです。マウンドに行ったら緊張あんまりしないです」とスイッチが入るタイミングを説明。一方で、人前で話すことは苦手だといい「ヒーローインタビューとかはやっぱ緊張しますね、一番。行きたいけど、行きたくないみたいな。うれしいけど、緊張するなあって思っちゃうんで」と苦笑した。