「彼より優れた監督はいない」B.シウバがペップを絶賛 指揮官の去就にも言及「我々の成功の理由が……」
バルセロナ、バイエルンと各リーグのトップクラブを指揮したペップ・グアルディオラが次に選んだのはプレミアリーグのマンチェスター・シティだった。
16-17シーズンに就任し、今季が10シーズン目。その間、プレミアリーグ、国内カップ戦、CLと多くのタイトルを獲得してきた。
そんなペップとシティの契約は来季限り。ペップとバルセロナ時代からともに歩んできたロレンツォ・ブエナベントゥーラフィットネスコーチの退任の可能性が報じられており、ペップも同じようにクラブを去るのではと予想されている。
「(ペップは天才かと問われ)間違いなくそうだと思う。彼は常に試合のことを考えている。たとえ我々が好調なシーズンを送っていても、彼は常に相手チームが我々に対応できないような新しい方法を見つけ出している。攻撃的なコンセプトに関して言えば、私がこれまで見てきた中で断トツで優れた監督だと思う。彼より優れた監督はいない」
「我々は常に相手チームに攻め込む。守備に徹することは決してない。我々の試合が退屈だと感じるのは、相手が守備に徹するからだ。相手が11人全員で守備に徹することになれば、我々の忍耐力が試される試合になる。ただ、相手が攻め込んできてマンツーマンで守備を固める試合は、たいていオープンな白熱した試合になる」
「(ペップの後任について)非常に難しい問題だ。クラブの運営方法からすれば、今後も成功するだろうと信じている。しかし、過去9年間、我々の成功の主な理由がペップであることは否定できない」
そんなペップの後任について、元チェルシーのエンツォ・マレスカ氏が有力であるとの報道が散見される。シティではユース年代、そしてトップチームでアシスタントコーチを務めた人物であり、現在はチェルシーを離れてフリーとなっている。