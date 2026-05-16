『ヒロアカ』トガヒミコ役・福圓美里、声優人生で一番難しかった場面振り返る キャラに対して「あなたも被害者だよ」
声優の福圓美里が16日、都内で行われたテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』キャラクターマッチアップ名エピソード上映に登壇。声優人生で一番難しかった場面を振り返った。
【写真】かわいい！ヒロアカのパネルを挟んでポーズを決める佐倉綾音＆福圓美里
トガヒミコを演じた福圓は、敵のキュリオスと戦うシーンが「今までやってきた声優人生の中で一番難しかった」という。トガは「思いとか傷ついたことを表出させたくない」という性格だと語り、「あなた（トガちゃん）も被害者だよということを視聴者の人にもわかってほしいから、かわいそうにしたいけど、トガちゃんは嫌だって言うだろうなと思ったらどう選択したらいいかわからなかった」と胸の内を明かした。
同作品は、堀越耕平氏による人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”のアニメ化。今年はアニメ化10周年であり、10周年プロジェクトのひとつとして、キャラクター同士のマッチアップにフォーカスしたテレビシリーズの名エピソード上映企画を開催。今回が第1弾となる。
作品の舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、犯罪者・敵ヴィランから人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”である少年・緑谷出久、通称「デク」。そんなデクが、ヒーロー養成の名門・雄英校のクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられる。
【写真】かわいい！ヒロアカのパネルを挟んでポーズを決める佐倉綾音＆福圓美里
トガヒミコを演じた福圓は、敵のキュリオスと戦うシーンが「今までやってきた声優人生の中で一番難しかった」という。トガは「思いとか傷ついたことを表出させたくない」という性格だと語り、「あなた（トガちゃん）も被害者だよということを視聴者の人にもわかってほしいから、かわいそうにしたいけど、トガちゃんは嫌だって言うだろうなと思ったらどう選択したらいいかわからなかった」と胸の内を明かした。
作品の舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、犯罪者・敵ヴィランから人々と社会を守る職業・ヒーローになることを夢見るも、“無個性”である少年・緑谷出久、通称「デク」。そんなデクが、ヒーロー養成の名門・雄英校のクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリー、「最高のヒーローになるまでの物語」が繰り広げられる。
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