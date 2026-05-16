5月16日、高知競馬場で行われた4R・山桃特別（3歳・ダ1800m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が快勝した。5馬身差の2着にジョウショーボビー（牡3・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは2:04.0（良）。

レース序盤、好スタートを決めたプレシャスメノウ（近藤翔月騎手）が先行、2番手にクスダマ（永森大智騎手）が続いて人気のカツテナイオイシサ（岡村卓弥騎手）は好位で進行。2週目3コーナー手前から後続を離しにかかるプレシャスメノウとクスダマ、それを追ってじわじわ位置取りを上げたカツテナイオイシサが2頭に並びかけて最終コーナーを通過。最後の直線はカツテナイオイシサが突き抜けて、後続に5馬身差をつけて1着でゴール。一気に追い上げたジョウショーボビーがクスダマを捉えて2着に入り、雑賀正光厩舎で上位独占の結果となりました。

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「自信がつきました」

1着 カツテナイオイシサ

岡村卓弥騎手

「（初の1800ｍについて）思っていたとおりになんの問題もなく走れました。今日この長い距離を経験したことで余計自信がつきましたし、あとは僕がプレッシャーに勝つだけです。明日もレースが続きますので、ぜひ本場にきて応援して下さい。よろしくお願いします」

カツテナイオイシサ 8戦7勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヴァンセンヌ

母：カネトシコンサイス

母父：Smarty Jones

馬主：内田玄祥

生産者：YMホースレーシング

【全着順】

1着 カツテナイオイシサ

2着 ジョウショーボビー

3着 クスダマ

4着 トサノデイジー

5着 プレシャスメノウ

6着 ターニーノーブル

7着 パーティーメロディ

8着 モリノカーニバル

9着 カントリービクター

10着 スノープリンス

11着 エアロノート

12着 オーシンミリオン