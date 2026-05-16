5月16日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介が、新潟競馬場で行われたG3・新潟大賞典の表彰式プレゼンターを務めた。

佐々木は「2年ぶりに新潟競馬場でプレゼンターを務められたことを光栄に思います」と語り、「新潟大賞典を制したグランディア号と関係者の皆様、騎乗された西村淳也騎手、本当におめでとうございます」と祝福した。

【新潟大賞典】伏兵グランディアが波乱を演出…武豊シュガークンは最下位

「ただただ圧倒されました」

また、新潟競馬場名物の長い直線について「改めてこの長い直線を目にしましたが、そこを一気に突き進んでくる馬たちの迫力には、ただただ圧倒されました」とコメント。「この直線でしか味わえない興奮と、皆様の熱気。今日またここで、その特別な瞬間を共有できたことを心から嬉しく思います」と、現地観戦の魅力を語った。

さらに、最終レース後のトークショーにも触れ、「多くのお客様と白熱したレースを振り返ることができ、私にとっても忘れられない思い出となりました」と回顧。「春の競馬もますます盛り上がっていきます。引き続き多くの方々に競馬の魅力をお伝えできるよう頑張ってまいります」と締めくくった。