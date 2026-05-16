5月16日、新潟競馬場で行われた10R・中ノ岳特別（4歳上2勝クラス・ダ1800m）は、武豊騎乗の2番人気、アークドール（牡5・栗東・松永幹夫）が勝利した。ハナ差の2着にディアウス（牡4・栗東・吉岡辰弥）、3着にブレトワルダ（せん4・美浦・新開幸一）が入った。勝ちタイムは1:54.3（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、スマートスピア（牡5・栗東・池江泰寿）は、8着敗退。

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中ノ岳特別・アークドールと武豊騎手

大接戦のゴール前

武豊騎乗の2番人気、アークドールがハナ差の接戦を制し、通算3勝目をマークした。レース前半は最後方からの競馬。ゆったりとした流れの中で馬群は一団となったが、じっくりと構えて直線勝負に懸けた。直線では大外へ持ち出されると、一気に鋭い伸び脚を発揮。内で粘る各馬をゴール前で捉え、最後はわずかにハナ差差し切った。武豊騎手のタイミング抜群の追い出しが光る一戦だった。

アークドール 26戦3勝

（牡5・栗東・松永幹夫）

父：Golden Horn

母：L’Arc

母父：Deep Impact

馬主：インゼルレーシング

生産者：Keiffers Co Ltd