5月16日、新潟競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1200m）は、河原田菜々騎乗の5番人気、シャンハイナイト（牝4・美浦・村田一誠）が快勝した。5馬身差の2着にオースミライト（牝4・栗東・宮本博）、3着にアルバニー（牝5・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:12.0（良）。

1番人気で西村淳也騎乗、フルドド（牝4・栗東・茶木太樹）は7着、2番人気で今村聖奈騎乗、マダムイグレイン（牝4・栗東・飯田祐史）は4着敗退。

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4歳上1勝クラス・シャンハイナイトと河原田菜々騎手

前走14着から一変

前走14着からの連闘策で挑んだシャンハイナイトが、見事な変わり身を見せた。河原田菜々騎手を背に、道中は後方からじっくりと脚を温存。直線では大外へ持ち出されると、一気の末脚で前をのみ込み、豪快な差し切りを決めた。52キロの軽量も味方に鋭い切れ味を発揮。ゴール前では後続をさらに突き放し、終わってみれば5馬身差の圧勝劇だった。

シャンハイナイト 13戦2勝

（牝4・美浦・村田一誠）

父：シャンハイボビー

母：スズノメヒョー

母父：バチアー

馬主：川口泰男

生産者：清水牧場