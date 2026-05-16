Wonjungyoのスキンパックに夏限定70枚入り登場♡毎朝たっぷりうるおいケア

涙袋メイクの第一人者として知られるウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、大人気部分用シートパックの大容量タイプ「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック N 70枚入り」が数量限定で登場♡2026年5月14日（木）より公式オンラインストア・PLAZA・PLAZAオンラインストアで先行発売され、5月27日（水）から全国発売されます。毎朝のスキンケアに取り入れたい、ひんやり快適な話題アイテムです♪

夏限定の大容量タイプが登場♡

2022年の発売以来、「メイク前の必需品」として人気を集めている「モイストアップレディスキンパックシリーズ」。

メイク前に使用することで肌をひんやり整え、メイクのりやキープ力を高めてくれる部分用シートパックです。

今回の限定版は、従来の50枚入りから70枚入りへ増量された大容量タイプ。価格は1,980円（税込）、エッセンス容量は164mlです。毎日惜しみなく使いたい方や、愛用中の方にぴったりの仕様となっています♡

シートは75mm×85mmのスクエア型で、手で簡単に切れるミシン目入り。鼻周りや顎下など細かい部分にも使いやすく、忙しい朝でも快適にケアできます。

さらに、緑茶エキス（※1）、セイヨウナシ果汁発酵液（※2）、ユキノシタエキス、グリチルリチン酸2Kの4種の保湿成分を配合。うるおいを与えながら、メイク前の肌を整えてくれます。

※1 チャ葉エキス

※2 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液

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肌悩みに合わせて選べるシリーズ展開

「モイストアップレディスキンパックシリーズ」は、肌悩みに合わせて選べるのも魅力です♡

スタンダードタイプの「モイストアップレディスキンパック N」は、初めて使う方や毎日使いたい方におすすめ。

今回発売される70枚入り1,980円（税込）のほか、50枚入り1,815円（税込）、12枚入り550円（税込）も展開されています。

保湿重視の方には、「モイストアップレディスキンパック DM N」がおすすめ。厚みのあるシートと贅沢なエッセンス量が特徴で、50枚入り1,980円（税込）、10枚入り550円（税込）で販売されています。

また、肌荒れやニキビが気になる方には、「薬用モイストアップレディスキンパック〈医薬部外品〉」もラインナップ。

グリチルリチン酸ジカリウム配合で、健やかな肌へ導きます。50枚入り1,980円（税込）、10枚入り550円（税込）です。

毎朝のメイク前ケアを格上げ♡

「Wonjungyo」のスキンパックは、肌をひんやり整えながらメイクの仕上がりを高めてくれる優秀アイテム♡特に夏はメイク崩れや乾燥が気になる季節だからこそ、毎朝のスキンケアに取り入れたい存在です。

数量限定の70枚入りは、たっぷり使える特別仕様。メイク前の“うるおい仕込み”で、ワンランク上のツヤ肌を目指してみてはいかがでしょうか♪