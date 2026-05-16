■陸上・ダイヤモンドリーグ（16日、中国・上海）

男子110mハードルに出場した村竹ラシッド（24、JAL）が13秒18で3位。ダイヤモンドリーグ開幕戦から表彰台に上がった。

当初、今季のダイヤモンドリーグ（DL）は5月8日のドーハ大会で幕を開ける予定だったが、中東情勢を考慮し6月19日への延期が決定。そのため、この上海大会が今シーズンの開幕戦となった。

村竹は今季初戦となった木南記念（10日）では大会新記録となる13秒05で優勝。圧倒的なパフォーマンスを見せた。勢いのまま迎えた今大会、村竹は4レーンで登場。隣の5レーンには昨年の東京世界陸上を制したC.ティンチ（25、アメリカ）が入った。

村竹は好スタートを切り、トップに立つが後ろから加速してきたライバルたちにかわされた。やや伸びを欠いた村竹だが13秒18でフィニッシュし、3位。DL開幕戦を勝利で飾ることはできなかったが、世界のトップ選手を相手に表彰台は確保した。優勝は自己記録タイの13秒07をマークしたJ.ブリット（27、アメリカ）、2位には13秒10のC.ティンチが続いた。

