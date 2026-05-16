「増田貴久と同期」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 2位「塚田僚一」を抑えた1位は？
親しみやすいキャラクターや歌唱力で支持を集める「NEWS」の増田貴久さん。同期を振り返ると、現在の活動ジャンルや印象の違いから意外に感じるケースも多いようです。
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「増田貴久（NEWS）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「A.B.C-Z」の塚田僚一さんです。増田さんとは1998年に事務所に入所した同期コンビですが、実際に交流するようになったのは入所から20年以上たってからだそう。
『A.B.C-Z 2018 Love Battle Tour』では、塚田さんが増田さんに依頼をし、ライブツアーの衣装をデザインしてもらったことも明かしています。
回答者からは「デビューの時期が全然違うため」(40代女性／千葉県)、「塚田僚一さんが年下に見える。NEWSの方が売れているイメージ」(30代女性／京都府)、「塚田くんがもっと若いと思ってたから」(20代女性／岡山県)といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔さんです。増田さんと同日に事務所のオーディションを受けており、「Kis-My-Ft2」の前身グループである「Kis-My-Ft」で、共に活動していたこともありました。高校も一緒の同級生で、一緒に過ごす時間も多かったようです。
藤ヶ谷さんは現在、グループ活動のほかに俳優や香水ブランド「Aimetoi（エメトワ）」をプロデュースするなど多方面で活躍。6月25日には、同ブランドから新フレグランス「11」コレクションが発売されます。
回答コメントでは「藤ヶ谷くんはもっと若手なイメージがあります」(30代女性／京都府)、「絡みをあんまり見ないので、先輩後輩関係なのかと思っていた」(30代女性／千葉県)、「番組とかに一緒に出演しているところを見たことがないため」(20代女性／埼玉県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の同期」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「増田貴久（NEWS）と同期と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：塚田僚一（A.B.C-Z）／104票
2位にランクインしたのは、「A.B.C-Z」の塚田僚一さんです。増田さんとは1998年に事務所に入所した同期コンビですが、実際に交流するようになったのは入所から20年以上たってからだそう。
『A.B.C-Z 2018 Love Battle Tour』では、塚田さんが増田さんに依頼をし、ライブツアーの衣装をデザインしてもらったことも明かしています。
回答者からは「デビューの時期が全然違うため」(40代女性／千葉県)、「塚田僚一さんが年下に見える。NEWSの方が売れているイメージ」(30代女性／京都府)、「塚田くんがもっと若いと思ってたから」(20代女性／岡山県)といったコメントが寄せられています。
1位：藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）／151票
1位にランクインしたのは、「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔さんです。増田さんと同日に事務所のオーディションを受けており、「Kis-My-Ft2」の前身グループである「Kis-My-Ft」で、共に活動していたこともありました。高校も一緒の同級生で、一緒に過ごす時間も多かったようです。
藤ヶ谷さんは現在、グループ活動のほかに俳優や香水ブランド「Aimetoi（エメトワ）」をプロデュースするなど多方面で活躍。6月25日には、同ブランドから新フレグランス「11」コレクションが発売されます。
回答コメントでは「藤ヶ谷くんはもっと若手なイメージがあります」(30代女性／京都府)、「絡みをあんまり見ないので、先輩後輩関係なのかと思っていた」(30代女性／千葉県)、「番組とかに一緒に出演しているところを見たことがないため」(20代女性／埼玉県)などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)