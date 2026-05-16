【クロスワードパズルクイズ】解けるとすっきり！ □に入るひらがなは？ 動物がヒント
柔軟な発想で挑む「クロスワードパズル」の時間です！
日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
・せ □ か（縦の言葉）
・ふ □ の □（横の言葉）
・き □ ん（縦の言葉）
ヒント：右側の縦の言葉は、首が長いことで知られる「動物」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「な」と「り」を入れると、次のようになります。
・せなか (背中)
・ふなのり (船乗り)
・きりん (麒麟)
どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常的に使っている身近な言葉でも、パズル形式になると意外な盲点があるかもしれません。全ての空欄を埋めて、3つの単語を完成させてください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・せ □ か（縦の言葉）
・ふ □ の □（横の言葉）
・き □ ん（縦の言葉）
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正解：「な」「り」正解は「な」「り」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「な」と「り」を入れると、次のようになります。
・せなか (背中)
・ふなのり (船乗り)
・きりん (麒麟)
どれも正しい日本語になりますね。このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味をイメージすることが解答の近道になります。パズルのピースがピタッとはまる感覚を楽しみながら、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)