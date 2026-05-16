バラバラになった6つのひらがなを並び替えて、ある単語を完成させてください。シンプルなルールながら、脳の柔軟性が試されるアナグラムクイズです！ 制限時間は1分。あなたは時間内に正しい単語を導き出すことができますか？ ぜひ挑戦してみましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

バラバラに配置された文字を頭の中で整理して、正しい言葉を見つける脳トレに挑戦しましょう！ 制限時間は1分です。隠された単語を導き出してくださいね。

問題：「ら う れ も ん く」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ら う れ も ん く

ヒント：最後の文字は「う」

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正解：れんらくもう

正解は「れんらくもう」でした。

▼解説
連絡網（れんらくもう）は、情報を迅速に伝えるための大切な仕組み。最近はSNSなどのグループ連絡も多いですが、懐かしの連絡網を思い出す方も多いはずです。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)