【並び替えクイズ】解けると爽快！「ら う れ も ん く」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
バラバラに配置された文字を頭の中で整理して、正しい言葉を見つける脳トレに挑戦しましょう！ 制限時間は1分です。隠された単語を導き出してくださいね。
ら う れ も ん く
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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▼解説
連絡網（れんらくもう）は、情報を迅速に伝えるための大切な仕組み。最近はSNSなどのグループ連絡も多いですが、懐かしの連絡網を思い出す方も多いはずです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
バラバラに配置された文字を頭の中で整理して、正しい言葉を見つける脳トレに挑戦しましょう！ 制限時間は1分です。隠された単語を導き出してくださいね。
問題：「ら う れ も ん く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ら う れ も ん く
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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正解：れんらくもう正解は「れんらくもう」でした。
連絡網（れんらくもう）は、情報を迅速に伝えるための大切な仕組み。最近はSNSなどのグループ連絡も多いですが、懐かしの連絡網を思い出す方も多いはずです。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)