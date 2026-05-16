「一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは…」22年W杯で全試合フル出場の名手、“日本代表落選”に本音を吐露「目標は達成できませんでした」
５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーが発表された。
同日、４年前のカタールW杯で正GKを務め、全４試合にフル出場した権田修一（ヴィッセル神戸）が公式SNSを更新。同大会の敗退が決定したクロアチア戦の写真とともに、こう投稿した。
「この日の敗戦から『次のW杯に出て日本を勝たせる事』が目標でした。その目標は、達成できませんでした。この約３年半、色々な分岐点がありました。全ての選択が正しかったかは分かりませんが、歩んできた道は自分で決めた道。後悔はありません」
37歳の守護神は「今の気持ちは、二つの『悔しい』です。一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは、所属しているヴィッセル神戸が、発表の今日を落ち着いて迎えてしまった悔しさです」と吐露し、こう前を向いた。
「まず僕自身、現役を引退するまでは常に日本代表、そしてW杯を目指し続けます！！そして４年後。W杯メンバー発表の日に、ヴィッセル神戸の選手、あるいはヴィッセル神戸から世界に羽ばたいた選手が代表に名を連ね、ヴィッセル神戸に関わる全ての人（選手、スタッフ、サポーター、アカデミーの選手）がその日をワクワク・ドキドキして迎えられるように、全力を尽くします」
そして、「最後に。今回選ばれたメンバーは、僕たち日本人を代表して、誇りを持って戦ってくれます！みんなで精一杯、応援しましょう！！」と締め括った。
22年大会のベスト16進出に大貢献した名手も、カタールW杯後の第二次森保ジャパンでは、一度も招集されなかった。それでも、代表復帰は諦めていない。この悔しさを胸に、権田は“４年後”を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
同日、４年前のカタールW杯で正GKを務め、全４試合にフル出場した権田修一（ヴィッセル神戸）が公式SNSを更新。同大会の敗退が決定したクロアチア戦の写真とともに、こう投稿した。
「この日の敗戦から『次のW杯に出て日本を勝たせる事』が目標でした。その目標は、達成できませんでした。この約３年半、色々な分岐点がありました。全ての選択が正しかったかは分かりませんが、歩んできた道は自分で決めた道。後悔はありません」
「まず僕自身、現役を引退するまでは常に日本代表、そしてW杯を目指し続けます！！そして４年後。W杯メンバー発表の日に、ヴィッセル神戸の選手、あるいはヴィッセル神戸から世界に羽ばたいた選手が代表に名を連ね、ヴィッセル神戸に関わる全ての人（選手、スタッフ、サポーター、アカデミーの選手）がその日をワクワク・ドキドキして迎えられるように、全力を尽くします」
そして、「最後に。今回選ばれたメンバーは、僕たち日本人を代表して、誇りを持って戦ってくれます！みんなで精一杯、応援しましょう！！」と締め括った。
22年大会のベスト16進出に大貢献した名手も、カタールW杯後の第二次森保ジャパンでは、一度も招集されなかった。それでも、代表復帰は諦めていない。この悔しさを胸に、権田は“４年後”を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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