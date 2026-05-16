「一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは…」22年W杯で全試合フル出場の名手、“日本代表落選”に本音を吐露「目標は達成できませんでした」

「一つは、選ばれなかった悔しさ。もう一つは…」22年W杯で全試合フル出場の名手、“日本代表落選”に本音を吐露「目標は達成できませんでした」