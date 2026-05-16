Ｊ２藤枝がアウェーで磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半２６分にＤＦ森侑里（２７）の今季初ゴールで先制すると、後半４分、５分には明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）がプロ初の１試合２得点をマーク。槙野智章監督（３９）は開幕前に口にした「静岡県勢の序列を変える」という目標へ、クラブ初のシーズンダブルで存在感を示した。

勝利後、アウェーのヤマハスタジアムでゴール裏の藤枝サポーターから大歓声を浴びた。静岡県内のＪクラブの中で、２００９年創設の藤枝は清水、磐田と比べれば歴史は浅い。今季就任した元日本代表ＤＦの下で、この日は藤枝らしいサッカーを体現した。前半途中までは防戦一方となったが、相手のロングボールを想定し、最終ラインを下げずに対応。ターゲットとなるＦＷペイショットを複数選手で挟み込み、自由を与えなかった。チーム７試合ぶりの複数得点勝利にもつながり、「明確に積み上げてきた結果が、この結果につながった。ただ、ジュビロに勝つことだけを目標にしていると、我々は上（Ｊ１）には行けない。これに満足することなくいたい。新シーズンへ向けて、目指している方向性は出せたのかなと思う」とうなずいた。

その一方で、歴史あるサックスブルーのクラブへの敬意も忘れない。「間違いなく我々のやる気だったり、自分たちが目指すべきところに向かう上で、磐田というチームはとてつもない力を持っている。自分も選手も絶対に負けたくないという気持ちにさせられている。こうやって頑張れているという意味では、非常にいい関係。その上で、静岡県勢が一つでも多くＪ１の舞台に上がらなきゃいけない」。

ここまで１７試合で９勝８敗。９０分での敗戦は３試合のみで、うち２敗は岐阜、長野とＪ３クラブ相手だった。「まだまだだと思う。僕も選手もやらなきゃいけないことだらけ。波のない戦いをしなければいけないし、下のチームに取りこぼしがないようにしていかないといけない」。特別大会リーグは残るホームいわき戦のみ。新シーズンへ向け、さらなる積み上げを続けていく。（伊藤 明日香）