£Ê£±±ºÏÂ¡¡ÅÄÃæÃ£Ìé´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎÏ¢¾¡¡Ö£´¡×¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä13¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë£Ð£ËÀï¤ÇÎÏ¿Ô¤¯
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£±£·Àá¡Ê£±£¶Æü¡Ë¡¢±ºÏÂ¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦£Æ£ÃÅìµþÀï¤Ç£°¡½£°¤Î¤Þ¤Þ£¹£°Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢£Ð£ËÀï¡Ê£¹¡½£±£°¡Ë¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º·Þ¤¨¤¿£Ð£ËÀï¡££Ç£ËÀ¾Àî¼þºî¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢£²¼þÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£³¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¾¡Éé¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£±£³¿ÍÌÜ¤Ï¼ç¾¤Î£Í£ÆÅÏÊÕÎ¿Ëá¤¬»ß¤á¤é¤ì¡¢Áê¼ê¤Î£Ä£Æ¶¶ËÜ·ò¿Í¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÃ£Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£Ð£ËÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢£²ËÜ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ»þÂå¤Ï½ªÈ×¤Î¼ºÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï£µ»î¹ç¤Ç£±¼ºÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉé¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼éÈ÷¤ÎÀ°È÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ä¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£