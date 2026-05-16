直前の鎖骨骨折で危ぶまれるもW杯メンバー入り!! 鈴木唯人がコメント「最高の景色を一緒に見られるように」
MF鈴木唯人が北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー入りから一夜明けた16日、インスタグラム(@yuiton.s)を更新した。
攻撃陣の怪我人が続いた日本では、主にシャドーを務める鈴木も今月3日のブンデスリーガで右鎖骨骨折と診断される負傷をしていた。W杯メンバー入りが危ぶまれるアクシデントに見舞われたものの、15日に発表された26人のリストに名を連ねた。
24歳の鈴木は今季のブンデスリーガで25試合4得点3アシストを記録。国際Aマッチではここまで6試合に出場している。名門の市立船橋高出身選手で初のW杯参戦としても注目されるなか、「ワールドカップという特別な舞台で、日本のために戦えることを誇りに思います」とコメント。大会に向けて「支えてくださった皆さんに感謝し、最高の景色を一緒に見られるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込んだ。
攻撃陣の怪我人が続いた日本では、主にシャドーを務める鈴木も今月3日のブンデスリーガで右鎖骨骨折と診断される負傷をしていた。W杯メンバー入りが危ぶまれるアクシデントに見舞われたものの、15日に発表された26人のリストに名を連ねた。
24歳の鈴木は今季のブンデスリーガで25試合4得点3アシストを記録。国際Aマッチではここまで6試合に出場している。名門の市立船橋高出身選手で初のW杯参戦としても注目されるなか、「ワールドカップという特別な舞台で、日本のために戦えることを誇りに思います」とコメント。大会に向けて「支えてくださった皆さんに感謝し、最高の景色を一緒に見られるように頑張ります。応援よろしくお願いします!」と意気込んだ。