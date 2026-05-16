3月シリーズ中の負傷響いたか…W杯選外の広島DFキム・ジュソンに韓国紙「レギュラーも狙える立場にあった」
韓国代表のワールドカップメンバーが16日に発表された。落選となったサンフレッチェ広島DFキム・ジュソンについて、現地メディアは負傷の影響によるものとみている。
キム・ジュソンは継続して韓国代表に選出されてきたが、3月31日に行った国際親善試合・オーストリア戦で右膝付近を痛めて前半途中に交代を余儀なくされた。以降のJリーグでは欠場が続き、26人のW杯メンバーには名を連ねなかった。
『スポーツ韓国』は「レギュラーも狙える立場にあったキム・ジュソンが怪我のため落選した」と報じて、「まだ所属クラブで復帰しておらず、代表チームでも回復が難しいとの判断から最終メンバーには選出されなかった」と伝えた。
また、『京郷新聞』は「DFイ・ジヒュクが膝を負傷したキム・ジュソンの穴を埋める形になった」と伝え、怪我がなければキム・ジュソンが招集されていた可能性を示した。イ・ジヒュクは4年前のE-1選手権で1試合に出場したのみだが、複数のポジションが可能なことも評価されてサプライズ選出となった。
なお、3月のエールディビジで負傷してから離脱しているMFファン・インボム(フェイエノールト)はメンバー入りした。『スター・ニュース』は「運命が交錯した」と題した記事でキム・ジュソンにも触れつつ、ホン・ミョンボ監督が「心肺機能に全く問題がなかった。試合感覚については完璧だとは言えないものの、アメリカで行うテストマッチの2試合で感覚を取り戻せると考えている」と語ったことを紹介。ファン・インボムは復帰目処が立っているものとみられる。
キム・ジュソンは継続して韓国代表に選出されてきたが、3月31日に行った国際親善試合・オーストリア戦で右膝付近を痛めて前半途中に交代を余儀なくされた。以降のJリーグでは欠場が続き、26人のW杯メンバーには名を連ねなかった。
また、『京郷新聞』は「DFイ・ジヒュクが膝を負傷したキム・ジュソンの穴を埋める形になった」と伝え、怪我がなければキム・ジュソンが招集されていた可能性を示した。イ・ジヒュクは4年前のE-1選手権で1試合に出場したのみだが、複数のポジションが可能なことも評価されてサプライズ選出となった。
なお、3月のエールディビジで負傷してから離脱しているMFファン・インボム(フェイエノールト)はメンバー入りした。『スター・ニュース』は「運命が交錯した」と題した記事でキム・ジュソンにも触れつつ、ホン・ミョンボ監督が「心肺機能に全く問題がなかった。試合感覚については完璧だとは言えないものの、アメリカで行うテストマッチの2試合で感覚を取り戻せると考えている」と語ったことを紹介。ファン・インボムは復帰目処が立っているものとみられる。