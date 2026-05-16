今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/11～5/15 発表分)
5月11日～15日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ 26/ 6 100 1300 1200.0 5/12
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 26/ 6 150 500 233.3 5/12
<4004> レゾナック 東Ｐ 26/ 6 34500 57000 65.2 5/13
<8029> ルックＨＤ 東Ｓ 26/ 6 700 1100 57.1 5/13
<421A> ムービン 東Ｇ 26/ 6 1063 1571 47.8 5/13
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 26/ 6 4500 6600 46.7 5/13
<2975> スターマイカ 東Ｐ 26/ 5 4229 6012 42.2 5/13
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ 26/ 6 10500 14500 38.1 5/11
<4971> メック 東Ｐ 26/ 6 3025 4050 33.9 5/12
<7685> バイセル 東Ｇ 26/ 6 6700 8900 32.8 5/14
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 26/ 6 500000 629000 25.8 5/13
<6627> テラプローブ 東Ｓ 26/ 6 5300 6520 23.0 5/15
<6856> 堀場製 東Ｐ 26/ 6 24000 28000 16.7 5/14
<6383> ダイフク 東Ｐ 26/ 6 44000 49000 11.4 5/14
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 26/ 6 11800 12700 7.6 5/13
<6361> 荏原 東Ｐ 26/ 6 48400 50500 4.3 5/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ 26/ 6 100 1300 1200.0 5/12
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 26/ 6 150 500 233.3 5/12
<4004> レゾナック 東Ｐ 26/ 6 34500 57000 65.2 5/13
<8029> ルックＨＤ 東Ｓ 26/ 6 700 1100 57.1 5/13
<421A> ムービン 東Ｇ 26/ 6 1063 1571 47.8 5/13
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 26/ 6 4500 6600 46.7 5/13
<2975> スターマイカ 東Ｐ 26/ 5 4229 6012 42.2 5/13
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ 26/ 6 10500 14500 38.1 5/11
<4971> メック 東Ｐ 26/ 6 3025 4050 33.9 5/12
<7685> バイセル 東Ｇ 26/ 6 6700 8900 32.8 5/14
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 26/ 6 500000 629000 25.8 5/13
<6627> テラプローブ 東Ｓ 26/ 6 5300 6520 23.0 5/15
<6856> 堀場製 東Ｐ 26/ 6 24000 28000 16.7 5/14
<6383> ダイフク 東Ｐ 26/ 6 44000 49000 11.4 5/14
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 26/ 6 11800 12700 7.6 5/13
<6361> 荏原 東Ｐ 26/ 6 48400 50500 4.3 5/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
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