　5月11日～15日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<7915> ＮＩＳＳＨＡ　 東Ｐ　　26/ 6　　　 100　　1300　1200.0　　5/12
<1994> 高橋ウォール　 東Ｓ　　26/ 6　　　 150　　 500　 233.3　　5/12
<4004> レゾナック　　 東Ｐ　　26/ 6　　 34500　 57000　　65.2　　5/13
<8029> ルックＨＤ　　 東Ｓ　　26/ 6　　　 700　　1100　　57.1　　5/13
<421A> ムービン　　　 東Ｇ　　26/ 6　　　1063　　1571　　47.8　　5/13

<6278> ユニオンツル　 東Ｐ　　26/ 6　　　4500　　6600　　46.7　　5/13
<2975> スターマイカ　 東Ｐ　　26/ 5　　　4229　　6012　　42.2　　5/13
<6481> ＴＨＫ　　　　 東Ｐ　　26/ 6　　 10500　 14500　　38.1　　5/11
<4971> メック　　　　 東Ｐ　　26/ 6　　　3025　　4050　　33.9　　5/12
<7685> バイセル　　　 東Ｇ　　26/ 6　　　6700　　8900　　32.8　　5/14

<1605> ＩＮＰＥＸ　　 東Ｐ　　26/ 6　　500000　629000　　25.8　　5/13
<6627> テラプローブ　 東Ｓ　　26/ 6　　　5300　　6520　　23.0　　5/15
<6856> 堀場製　　　　 東Ｐ　　26/ 6　　 24000　 28000　　16.7　　5/14
<6383> ダイフク　　　 東Ｐ　　26/ 6　　 44000　 49000　　11.4　　5/14
<6871> 日本マイクロ　 東Ｐ　　26/ 6　　 11800　 12700　　 7.6　　5/13

<6361> 荏原　　　　　 東Ｐ　　26/ 6　　 48400　 50500　　 4.3　　5/15

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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