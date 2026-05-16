今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/11～5/15 発表分)
5月11日～15日に、通期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ 26/ 6 55 215 290.9 5/13
<8944> ランビジネス 東Ｓ 26/ 9 1015 3100 205.4 5/14
<5724> アサカ理研 東Ｓ 26/ 9 350 1040 197.1 5/15
<7800> アミファ 東Ｓ 26/ 9 260 600 130.8 5/15
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 26/12 268 530 97.8 5/12
<6029> アトラＧ 東Ｓ 26/12 70 130 85.7 5/15
<7069> サイバーバズ 東Ｇ 26/ 9 285 487 70.9 5/14
<3723> ファルコム 東Ｇ 26/ 9 1300 2200 69.2 5/13
<7681> レオクラン 東Ｓ 26/ 9 380 610 60.5 5/15
<6191> エアトリ 東Ｐ 26/ 9 900 1400 55.6 5/15
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ 26/12 411 619 50.6 5/15
<1764> 工藤建設 東Ｓ 26/ 6 483 720 49.1 5/15
<5530> 日本ＳＢ 名Ｍ 26/ 6 375 548 46.1 5/15
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ 26/ 9 83 121 45.8 5/14
<7500> 西川計測 東Ｓ 26/ 6 2950 4300 45.8 5/14
<1788> 三東工業 東Ｓ 26/ 6 350 490 40.0 5/13
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 26/ 9 4600 6400 39.1 5/15
<6677> エスケーエレ 東Ｓ 26/ 9 3250 4500 38.5 5/11
<7826> フルヤ金属 東Ｐ 26/ 6 16000 22000 37.5 5/13
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 26/ 3 834000 1120000 34.3 5/11
<7957> フジコピアン 東Ｓ 26/12 120 160 33.3 5/15
<7066> ピアズ 東Ｇ 26/ 9 320 425 32.8 5/14
<4937> ワクー 東Ｇ 26/ 9 294 390 32.7 5/14
<3556> リネットＪ 東Ｇ 26/ 9 1300 1700 30.8 5/13
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 26/12 10000 13000 30.0 5/13
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 26/12 100000 1275000 27.5 5/13
<7685> バイセル 東Ｇ 26/12 12000 15200 26.7 5/14
<9553> マイクロアド 東Ｇ 26/ 9 761 952 25.1 5/15
<6276> シリウスＶ 東Ｓ 26/12 120 150 25.0 5/15
<141A> トライアル 東Ｇ 26/ 6 13900 17300 24.5 5/14
<1438> 岐阜造園 東Ｓ 26/ 9 575 700 21.7 5/15
<7803> ブシロード 東Ｇ 26/ 6 4600 5600 21.7 5/15
<6856> 堀場製 東Ｐ 26/12 56500 68500 21.2 5/14
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 26/ 9 2600 3100 19.2 5/14
<3463> いちごホテル 東Ｒ 26/ 7 988 1168 18.2 5/15
<4971> メック 東Ｐ 26/12 6550 7700 17.6 5/12
<2975> スターマイカ 東Ｐ 26/11 7494 8771 17.0 5/13
<3965> キャピタルＡ 東Ｓ 26/ 9 630 735 16.7 5/15
<5563> 新日本電工 東Ｐ 26/12 6000 7000 16.7 5/12
<421A> ムービン 東Ｇ 26/12 2291 2670 16.5 5/13
<6361> 荏原 東Ｐ 26/12 121900 142000 16.5 5/15
<6965> ホトニクス 東Ｐ 26/ 9 20200 23500 16.3 5/14
<9554> エイビック 東Ｇ 26/ 9 972 1126 15.8 5/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ 26/ 6 55 215 290.9 5/13
<8944> ランビジネス 東Ｓ 26/ 9 1015 3100 205.4 5/14
<5724> アサカ理研 東Ｓ 26/ 9 350 1040 197.1 5/15
<7800> アミファ 東Ｓ 26/ 9 260 600 130.8 5/15
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ 26/12 268 530 97.8 5/12
<6029> アトラＧ 東Ｓ 26/12 70 130 85.7 5/15
<7069> サイバーバズ 東Ｇ 26/ 9 285 487 70.9 5/14
<3723> ファルコム 東Ｇ 26/ 9 1300 2200 69.2 5/13
<7681> レオクラン 東Ｓ 26/ 9 380 610 60.5 5/15
<6191> エアトリ 東Ｐ 26/ 9 900 1400 55.6 5/15
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ 26/12 411 619 50.6 5/15
<1764> 工藤建設 東Ｓ 26/ 6 483 720 49.1 5/15
<5530> 日本ＳＢ 名Ｍ 26/ 6 375 548 46.1 5/15
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ 26/ 9 83 121 45.8 5/14
<7500> 西川計測 東Ｓ 26/ 6 2950 4300 45.8 5/14
<1788> 三東工業 東Ｓ 26/ 6 350 490 40.0 5/13
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 26/ 9 4600 6400 39.1 5/15
<6677> エスケーエレ 東Ｓ 26/ 9 3250 4500 38.5 5/11
<7826> フルヤ金属 東Ｐ 26/ 6 16000 22000 37.5 5/13
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ 26/ 3 834000 1120000 34.3 5/11
<7957> フジコピアン 東Ｓ 26/12 120 160 33.3 5/15
<7066> ピアズ 東Ｇ 26/ 9 320 425 32.8 5/14
<4937> ワクー 東Ｇ 26/ 9 294 390 32.7 5/14
<3556> リネットＪ 東Ｇ 26/ 9 1300 1700 30.8 5/13
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 26/12 10000 13000 30.0 5/13
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 26/12 100000 1275000 27.5 5/13
<7685> バイセル 東Ｇ 26/12 12000 15200 26.7 5/14
<9553> マイクロアド 東Ｇ 26/ 9 761 952 25.1 5/15
<6276> シリウスＶ 東Ｓ 26/12 120 150 25.0 5/15
<141A> トライアル 東Ｇ 26/ 6 13900 17300 24.5 5/14
<1438> 岐阜造園 東Ｓ 26/ 9 575 700 21.7 5/15
<7803> ブシロード 東Ｇ 26/ 6 4600 5600 21.7 5/15
<6856> 堀場製 東Ｐ 26/12 56500 68500 21.2 5/14
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 26/ 9 2600 3100 19.2 5/14
<3463> いちごホテル 東Ｒ 26/ 7 988 1168 18.2 5/15
<4971> メック 東Ｐ 26/12 6550 7700 17.6 5/12
<2975> スターマイカ 東Ｐ 26/11 7494 8771 17.0 5/13
<3965> キャピタルＡ 東Ｓ 26/ 9 630 735 16.7 5/15
<5563> 新日本電工 東Ｐ 26/12 6000 7000 16.7 5/12
<421A> ムービン 東Ｇ 26/12 2291 2670 16.5 5/13
<6361> 荏原 東Ｐ 26/12 121900 142000 16.5 5/15
<6965> ホトニクス 東Ｐ 26/ 9 20200 23500 16.3 5/14
<9554> エイビック 東Ｇ 26/ 9 972 1126 15.8 5/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
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