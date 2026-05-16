　5月11日～15日に、通期業績を15％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<2385> 総医研ＨＤ　　東Ｇ　 26/ 6　　　 55　　　215　 290.9　 5/13
<8944> ランビジネス　東Ｓ　 26/ 9　　 1015　　 3100　 205.4　 5/14
<5724> アサカ理研　　東Ｓ　 26/ 9　　　350　　 1040　 197.1　 5/15
<7800> アミファ　　　東Ｓ　 26/ 9　　　260　　　600　 130.8　 5/15
<1994> 高橋ウォール　東Ｓ　 26/12　　　268　　　530　　97.8　 5/12
<6029> アトラＧ　　　東Ｓ　 26/12　　　 70　　　130　　85.7　 5/15
<7069> サイバーバズ　東Ｇ　 26/ 9　　　285　　　487　　70.9　 5/14
<3723> ファルコム　　東Ｇ　 26/ 9　　 1300　　 2200　　69.2　 5/13
<7681> レオクラン　　東Ｓ　 26/ 9　　　380　　　610　　60.5　 5/15
<6191> エアトリ　　　東Ｐ　 26/ 9　　　900　　 1400　　55.6　 5/15

<4011> ヘッドウォ　　東Ｇ　 26/12　　　411　　　619　　50.6　 5/15
<1764> 工藤建設　　　東Ｓ　 26/ 6　　　483　　　720　　49.1　 5/15
<5530> 日本ＳＢ　　　名Ｍ　 26/ 6　　　375　　　548　　46.1　 5/15
<269A> Ｓａｐｅｅｔ　東Ｇ　 26/ 9　　　 83　　　121　　45.8　 5/14
<7500> 西川計測　　　東Ｓ　 26/ 6　　 2950　　 4300　　45.8　 5/14
<1788> 三東工業　　　東Ｓ　 26/ 6　　　350　　　490　　40.0　 5/13
<2874> ヨコレイ　　　東Ｐ　 26/ 9　　 4600　　 6400　　39.1　 5/15
<6677> エスケーエレ　東Ｓ　 26/ 9　　 3250　　 4500　　38.5　 5/11
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　 26/ 6　　16000　　22000　　37.5　 5/13
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　東Ｐ　 26/ 3　 834000　1120000　　34.3　 5/11

<7957> フジコピアン　東Ｓ　 26/12　　　120　　　160　　33.3　 5/15
<7066> ピアズ　　　　東Ｇ　 26/ 9　　　320　　　425　　32.8　 5/14
<4937> ワクー　　　　東Ｇ　 26/ 9　　　294　　　390　　32.7　 5/14
<3556> リネットＪ　　東Ｇ　 26/ 9　　 1300　　 1700　　30.8　 5/13
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　 26/12　　10000　　13000　　30.0　 5/13
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　 26/12　 100000　1275000　　27.5　 5/13
<7685> バイセル　　　東Ｇ　 26/12　　12000　　15200　　26.7　 5/14
<9553> マイクロアド　東Ｇ　 26/ 9　　　761　　　952　　25.1　 5/15
<6276> シリウスＶ　　東Ｓ　 26/12　　　120　　　150　　25.0　 5/15
<141A> トライアル　　東Ｇ　 26/ 6　　13900　　17300　　24.5　 5/14

<1438> 岐阜造園　　　東Ｓ　 26/ 9　　　575　　　700　　21.7　 5/15
<7803> ブシロード　　東Ｇ　 26/ 6　　 4600　　 5600　　21.7　 5/15
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　 26/12　　56500　　68500　　21.2　 5/14
<3687> Ｆスターズ　　東Ｐ　 26/ 9　　 2600　　 3100　　19.2　 5/14
<3463> いちごホテル　東Ｒ　 26/ 7　　　988　　 1168　　18.2　 5/15
<4971> メック　　　　東Ｐ　 26/12　　 6550　　 7700　　17.6　 5/12
<2975> スターマイカ　東Ｐ　 26/11　　 7494　　 8771　　17.0　 5/13
<3965> キャピタルＡ　東Ｓ　 26/ 9　　　630　　　735　　16.7　 5/15
<5563> 新日本電工　　東Ｐ　 26/12　　 6000　　 7000　　16.7　 5/12
<421A> ムービン　　　東Ｇ　 26/12　　 2291　　 2670　　16.5　 5/13

<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　 26/12　 121900　 142000　　16.5　 5/15
<6965> ホトニクス　　東Ｐ　 26/ 9　　20200　　23500　　16.3　 5/14
<9554> エイビック　　東Ｇ　 26/ 9　　　972　　 1126　　15.8　 5/15

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン

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