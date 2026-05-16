《新作》夏の必需品も【3COINS】におまかせ♡「製氷 & 保冷グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】の新作として、今から夏にかけて大活躍しそうな「製氷 & 保冷グッズ」が登場。1度にたくさんの氷が作れる製氷器やドリンクを薄めず冷やせる保冷剤等、気温がどんどん高くなる前に備えておくと嬉しいグッズが見つかるはず。自宅のみならず、通勤や休日のお出かけ時にも頼りになりそうです。今回はそんな、スリコの新作グッズをご紹介します。

最大60個！ たくさん氷を使う夏に

ドリンクをしっかり冷やして飲みたい夏に便利な「ワンプッシュ製氷器」。公式サイトによると、「最大60個の氷をまとめて作れます」という大容量サイズ。大人数を招いた時にも活躍してくれそうです。受け皿が透明で、作り置きの氷の量がひと目で分かりやすいところも魅力的。さらに、公式サイト曰く「上から手で押すと氷が取り出せます」とのことで、腕力に自信がない人も安心して使えそうです。価格は、\880（税込）。

マイボトルにぴったりなスティック氷の製氷器

マイボトルにちょうど良さそうな、スティック状の氷を作れる「取り出しやすいスティック製氷器」もおすすめ。蓋を閉じたまま、蓋に付いた注ぎ口から水が注げる使いやすそうな仕様もポイント。高さが約3.6cmという薄型なので、冷凍庫のスペースを圧迫することなく使えるはず。約縦7 × 幅1.8 × 奥行き2.5cmの氷が9本、1度に作れます。価格は、\330（税込）。

洗って何度も使えるスティック状の保冷剤

氷でドリンクを薄めたくないけれど、冷えたままで飲みたい……。そんな人は、筒形の保冷剤「繰り返し使えるアイススティック」をチェック。使った後は、洗って冷凍庫で凍らせ、何度も使用できるところも嬉しいポイントです。暑さ対策しながら、ドリンクの味をしっかり楽しめそう。8本セットで\330（税込）なので、コスパも◎

あると便利なソフトな保冷剤

夏のお弁当には保冷剤が必須。でも、カチカチに凍った保冷剤が使いにくいと感じることはありませんか？ スリコの「固くならない保冷剤2個セット」なら、凍らせても柔らかいままなので、弁当箱の形に沿わせて冷やせます。直径約13cmなので、2個あれば弁当箱をしっかりカバーできそう。暑すぎる日には、タオルで巻いて首元にのせて涼をとっても良いかも。丸形と星形の2種類があり、各\330（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino