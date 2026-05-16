娘「破けちゃった、、、」【手作りスカート】がボロボロになった後の、実母の反応が想定外すぎた

母が、娘のために作ってくれた手作りスカート。大切に穿かせていたある日、思いがけない出来事がありました。そのことを伝えたとき、返ってきた一言に思わず戸惑って──。今回は筆者が、母の思いに触れたエピソードです。

大好きなスカート

母は裁縫が好きで、ときどき子ども服を作ってくれます。

「趣味だから、無理に着なくていいよ」と笑いながら渡してくれるのですが、娘は毎回とても嬉しそうに受け取っていました。

その中でも特によく着用している一枚があり、お出かけの日はもちろん、元気いっぱいに遊び回る公園にまで「ばあばのスカートがいい！」と選ぶほど愛用していたのです。

予想外の出来事に

公園で遊んでいるときのことです。遊具の近くで動き回っていた娘が、急に動きを止めました。

見ると、スカートの裾のレース部分が引っかかり、ビリッと大きく裂けてしまっています。

「ばあばのスカート、やぶけちゃった！」

半泣きの娘に「大丈夫、直してもらおうね」と声をかけながらも、頭の中では別のことを考えてしまいます。

（せっかく作ってくれたのに、破けるまで着せちゃった……）

という申し訳なさが込み上げてきたのです。