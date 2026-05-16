◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第７節１回戦 関大６―０京大（１６日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）

勝ち点を４とした関大が京大に勝利し、５季ぶりの優勝に王手をかけた。ＭＡＸ１５２キロ左腕の百合沢飛（ゆりさわ・たか、３年）＝開星＝が京大打線を１安打に抑え公式戦初完封。１７日の２回戦に勝てば、優勝が決まる。

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１９０センチの長身から投げ下ろす直球で、京大打線を封じ込めた。関大・百合沢は「今日はストレートを多めに投げました。バッターも詰まっていたので」と強気のピッチングで押した。許したヒットは３回の先頭打者の中前安打の１本のみ。三塁を踏ませず１０三振を奪い圧倒した。

初完封に「ホッとしました」。１年春のチャレンジリーグで最速１５２キロをマークし同年秋にリーグ戦デビュー、２年秋には先発を務めるなど順調に成長してきたが、今年は２月に恥骨を痛めた影響で投げ込みができずに調整が遅れたままリーグ戦に突入した。制球を乱し球数が多くなる悪循環。「今日は一球一球を集中して投げることがテーマでした」。１１２球の完封劇に小田洋一監督は「オープン戦でも７回くらいまでで、完投は初めてですね。体力はもともとあるけれど球数が多くなってしまうので」と期待の左腕の成長を評価した。

指揮官は「この前の立命（大）との試合で、前の日に先発した次の日に４イニングを抑えたのが自信になったと思います」。５日の２回戦では６回無失点で勝利。６日には先発したエース左腕・米沢友翔（３年）＝金沢＝の後を継ぎ４回を無失点に抑えたことをターニングポイントに挙げた。百合沢自身も「ストレートの質が投げる度に良くなっていると思います」と語る。

今秋のドラフト上位候補の米沢の存在が百合沢を成長させた。一人暮らしのマンションの向かいに住み、アルバイト先も一緒で部屋を行き来する仲だ。「毎日一緒にいますし、刺激をもらっています。いい関係です」。プロ入りに向けてストイックに練習に取り組む姿を近くで見て、いい影響を受けているという。

あと１勝で優勝。そして３１年ぶりの大学選手権出場が決まる。「明日もベンチに入るので準備します」。米沢との左腕２枚看板で挑む全国舞台が近づいている。

◆百合沢 飛（ゆりさわ・たか）２００６年１月２６日、島根・松江市生まれ。２０歳。兄の影響で５歳で野球を始め、雑賀小１年で「雑賀ライガース」で投手。開星中では軟式野球部に所属し３年夏に松江城ボーイズで硬式に転向。開星では２年夏にベンチ入りし県４強。２年秋からエースとなり、３年夏は準々決勝で立正大淞南に敗れる。高校時代の最速は１４３キロ。身長１９０センチ、９７キロ。左投左打。