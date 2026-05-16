岡山県高校総体2026

　【岡山県高校総体2026】16日、サッカー男子の2回戦20試合が行われました。倉敷工や岡山城東はPK戦を制しての3回戦進出です。3回戦は5月30日（土）に行われる予定です。

■16日の結果
＜2回戦＞
[灘崎町総合公園]
　倉敷翠松 2-0 瀬戸
　笠岡 4-1 玉島
　津山 5-0 倉敷天城

[神原スポーツ公園]
　倉敷工 0-0 岡山操山（※PK 3-2で倉敷工が勝利）
　岡山城東 1-1 総社南（※PK 5-4で岡山城東が勝利)
　朝日塾 6-1 津山高専

[美作ラグビー・サッカー場]
　美作 1-0 岡山芳泉（※延長戦）
　関西 1-0 岡山大安寺
　津山東 2-1 玉島商

[福田公園]
　おかやま山陽 13-0 津山工
　岡山龍谷 13-1 新見
　岡山理大付 3-0 笠岡・矢掛・井原・鷲羽

[倉敷南]
　東岡山工 2-0 倉敷南
　山陽学園 2-0 岡山一宮
　西大寺 3-0 勝山

[水島工]
　水島工 2-0 玉野
　明誠学院 3-1 備前緑陽
　倉敷青陵 2-0 林野

[岡山工]
　岡山工 4-1 津山商
　総社 1-0 邑久