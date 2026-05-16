【岡山県高校総体】サッカー男子 PK決着も…20チームが3回戦進出決める 16日の結果
岡山県高校総体2026
【岡山県高校総体2026】16日、サッカー男子の2回戦20試合が行われました。倉敷工や岡山城東はPK戦を制しての3回戦進出です。3回戦は5月30日（土）に行われる予定です。
■16日の結果
＜2回戦＞
[灘崎町総合公園]
倉敷翠松 2-0 瀬戸
笠岡 4-1 玉島
津山 5-0 倉敷天城
[神原スポーツ公園]
倉敷工 0-0 岡山操山（※PK 3-2で倉敷工が勝利）
岡山城東 1-1 総社南（※PK 5-4で岡山城東が勝利)
朝日塾 6-1 津山高専
[美作ラグビー・サッカー場]
美作 1-0 岡山芳泉（※延長戦）
関西 1-0 岡山大安寺
津山東 2-1 玉島商
[福田公園]
おかやま山陽 13-0 津山工
岡山龍谷 13-1 新見
岡山理大付 3-0 笠岡・矢掛・井原・鷲羽
[倉敷南]
東岡山工 2-0 倉敷南
山陽学園 2-0 岡山一宮
西大寺 3-0 勝山
[水島工]
水島工 2-0 玉野
明誠学院 3-1 備前緑陽
倉敷青陵 2-0 林野
[岡山工]
岡山工 4-1 津山商
総社 1-0 邑久