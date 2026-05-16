西川周作が鈴木彩艶について話した

浦和レッズのGK西川周作は、5月16日のJ1百年構想リーグ第17節のFC東京戦にフル出場。

PK戦で2本のストップを見せるも惜敗した。試合後には、元チームメートで北中米共催ワールドカップ（W杯）に臨むGK鈴木彩艶へのエールも送った。

田中達也アシスタントコーチが暫定監督に就任してから4連勝の浦和は、優勝の可能性を残す2位のFC東京を迎え撃った。互角に渡り合ったゲームで、ラスト5分ほどは両者がオープンな展開になって勝ち点3を目指してボールが行き来した中、FC東京は後半43分にペナルティーエリア内のワンツーでフリーになったMF橋本拳人に決定機が訪れるもシュートは枠外。MF山田楓喜の強烈ミドルは西川がファインセーブした。

そしてもつれ込んだPK戦で、西川はFC東京の1人目を務めたMF佐藤恵允のキックを読み切ってストップ。互いに枠外への失敗なども挟んで迎えた9人目、先攻の浦和が失敗して迎えた相手キッカーは元浦和のDFアレクサンダー・ショルツだった。

過去にAFCチャンピオンズリーグ（ACL）などトーナメント戦も共に戦っただけに、トレーニングでショルツのPKキックと対峙した経験のある西川は、その記憶もあったと話す。「全部決められてたんで、非常に嫌な相手だなと思いながら」だったと苦笑いしたものの、完全に読み切って右に飛んでストップして勝負を持ち越した。自身は11人目でキッカーに立ち右に流し込んだ。約10年前のACLでPK戦のキッカーとして失敗した経験があり、「ソウルでの経験が今日生きた」と振り返った。

最終的には両チームが2巡目、13人目までもつれ込んだ激闘で敗れ、浦和はこの百年構想リーグでPK戦を4連敗になった。

前日にはW杯に臨む日本代表が発表され、浦和でチームメートだった鈴木が選出された。「世界で彼の力というのを見せてもらいたい」として、「浦和時代の（西川が話した）『キーパーが1試合で3回止めればチームは勝てる』っていう言葉を忘れずに海外でも頑張ってくれているのを知って、僕のことを覚えてくれてたんだなと思って嬉しかった」と笑顔だった。

自身は2014年ブラジルW杯に選出されるもピッチに立つ機会がなく「僕の場合はベンチから見ながら、タッチラインの向こう側の景色っていうのは、想像以上のものなんだろうなって思った大会でした」と振り返る。それだけに「その一歩を踏み出してくれると思いますし、向こうのピッチでもプレッシャーを感じながらでも力に変えて、彼は非常にポジティブな性格ですし、真面目な性格であるので、必ず活躍してくれるんじゃないかなって期待してます」と、エールを送っていた。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）