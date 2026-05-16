佐藤龍之介がW杯落選について話した

FC東京は5月16日、明治安田J1百年構想リーグの第17節で浦和レッズと対戦し、0-0からのPK戦で勝利した。

この試合にスタメン出場したMF佐藤龍之介が北中米ワールドカップ（W杯）落選について心境を語った。

強い気持ちを持って臨んだ一戦だった。佐藤は前日に行われた北中米W杯に臨む日本代表メンバーに落選。小野伸二氏以来となる10代でのW杯出場は叶わなかった。それでも、「東京で優勝すること」を自分に再び言い聞かせて、埼玉スタジアムのピッチに立った。

「優勝も残ってますし。モチベーションは、全くなくなってないですし。そういったところで、この試合に全てを懸けていた」

しかし、浦和戦ではゴールに絡めずに後半43分でピッチを退いた。試合後の囲み取材では、視線を次に向けた佐藤の姿があった。

FC東京の下部組織出身だからこそ、この半年にかける思いも強い。W杯落選を受け止めながら、鹿島アントラーズとの最終節に向けて語気を強めた。

「この大会が終わるまで、この大会に向けて頑張りたいなと思いますし。4年後もありますけど、次の鹿島戦に勝ちたいなと思います」

最後には、「まだ別に（気持ちが）切れたわけじゃないんで、自分のなかでは。昨日の今日では、呼ばれなかったですけど。いつでもどんなチャンスも転がっていると思う」と4年後に向けて、新たなスタートを切った。（FOOTBALL ZONE編集部）