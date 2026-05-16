『ごめんなさい…』イタズラをして反省するゴールデンさんの姿がSNSで反響を集めています。叱られてしょんぼりする姿は、まるで子どものようで…！？話題の投稿には「悪気があるって感じ(笑)」「かわいい♡」「怒られてしょんぼり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：イタズラをした大型犬に『ダメでしょ』と叱った結果→申し訳なさそうに…子どものような『しょんぼり顔』】

イタズラをして叱られるゴールデンさん

TikTokアカウント「risa_risa0920」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの「べる」ちゃんとの暮らしを紹介しています。この日投稿したのは、イタズラをして反省中のべるちゃんのお姿。

ソファのブランケットを振り回してボロボロにしてしまったべるちゃん、隅っこで大きな体を小さくしようと背中を丸め、上目遣いでママを見つめる姿…。まさに『反省』のお手本を実践しているかのよう。

ずっと視線を合わせることが気まずくなるのでしょう、時折チラリと目を逸らす仕草も。その反省ポーズは人間の子どもと同じで思わず笑ってしまいます。

しょんぼり…子どものような反省ポーズに爆笑♡

『ダメだって！』との言葉に「ホント、すいません…」とばかりに見上げたべるちゃんですが、白目が見えておりこれまた笑いが込み上げます。そんなお顔を見ると『ちゃんと反省してる？』そう思ってしまうのも無理はありません…！

笑いを我慢していたママでしたがこらえきれず笑ってしまってお叱りタイムは終了…！悪いことをしたという自覚はしっかりあるべるちゃんですが、反省した後はすぐに気持ちを切り替えて遊びまわっていたそうですよ。感情豊かなべるちゃんとの毎日は退屈知らずですね♡

この投稿には「人間並みに表情ありすぎ」「子どもと一緒で可愛い♡」「目が物語ってる(笑)」といったコメントが寄せられています。

お友達わんこの遠吠えに呆然…！？

人間味がありすぎるべるちゃんの別の姿もご紹介！この日、お家にべるちゃんより大きな、超大型犬ニューファンドランドの「しろちゃん」がお泊りに来ていたそう。

すると突然、迫力満点の遠吠えをお披露目したしろちゃん。大きな体から響き渡る重低音に、後ろにいたべるちゃんは唖然…。何が起こっているのか状況把握ができていない模様。近くにママがいるので慌てふためくことはありませんが、固まったまま呆然としていたそう。

その唖然とした表情と立ち尽くす姿…。まさに人間のようでクスリと笑みがこぼれます。その後はなぜかしろちゃんと見つめ合った可愛いべるちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「risa_risa0920」には、べるちゃんの天真爛漫な姿が紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「risa_risa0920」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております