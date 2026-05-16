よそのワンコを触って帰宅すると、すぐに愛犬の入念な浮気チェック！一目でわかる可愛い激おこ姿に反響が集まっています。話題の投稿には「人間と同じ」「やきもち可愛い♡」「悪さできませんね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：よそのワンコに浮気して帰った結果→家にいた犬が『ニオイ』でブチギレて…わかりやす過ぎる『激怒の表情』】

よそのワンコを触って…ムキ顔に！

TikTokアカウント「kuniko1364」の投稿者さんは、2匹のワンコと猫さんとの暮らしを紹介しています。今回ご紹介する投稿の主役は、柴犬の「ポン太」くん。

この日、よそのワンコと触れ合って帰宅した飼い主さん。外出の度に玄関でチェックするというポン太くんの匂いセンサーが瞬時に発動します。

飼い主さんの手が近づいただけでムキ顔…！手を遠ざけると元のお顔に戻りますが、また近づけると一瞬で鼻にシワが寄るポン太くん。ほかのワンコを触った手に匂いが強く残っているのかもしれません。

やきもち焼きのワンコにキュン♡

低い声で唸りながら、チラリと見える歯ぐき…そのお顔は迫力満点！かなりの激怒っぷりは一見すると「怖い」の一言ですが、飼い主さんはそんなポン太くんが愛おしくて仕方ありません。

このムキ顔も愛されている証拠。よそのワンコに真剣にやきもちを焼いているなんて、可愛らしい限りです。人間味あふれるポン太くんの姿は、笑いとともに癒しも届けることとなりました♡

この投稿には「愛だね～」「激おこプンプン丸ｗ」「悪さはできませんね！」など、多くのコメントが寄せられています。愛犬のやきもちは「可愛い」の一言に尽きますね。

オヤツには前のめり…！

気持ちをストレートに表現する、なんとも分かりやすいポン太くん、おやつがほしいときも一目で分かります。キラキラと期待に満ちた目で飼い主さんを見つめながらのおすわり…。「次、あれでしょ？」と、これから出される指示もすべてお見通しの模様。

飼い主さんが指で作った輪をポン太くんの方へ向けて『鼻！』というと、シュッ！と目にもとまらぬ速さで鼻を突っ込んできたそう。おやつへの前のめりな姿勢には思わず笑ってしまいます。

ご褒美のおやつをもらうと「じゃ、そういうことで」と言わんばかりに、その場を立ち去ったそう。柴犬さんらしいツンデレっぷりも魅力的なポン太くんなのでした♡

TikTokアカウント「kuniko1364」には、ポン太くんのチャーミングな姿がたくさん紹介されていますよ。キュートなムキ顔もご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuniko1364」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております