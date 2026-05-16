【今週の注目アイテム5選】心拍モニター付きG-SHOCKに自然風を追求した最新扇風機

春から初夏へと季節が移り変わり、そろそろ暑さ対策やアウトドアの準備を始めたい時期。毎日の暮らしや休日をより快適にしてくれる最新アイテムにも注目が集まっています。

そこで今回は、心拍計測に対応した最新G-SHOCK、やさしい風で空間を快適に整える高機能扇風機、ストリート映えするadidasの最新バッシュ、軽量かつ快適性を追求したULテント、そして旅行から普段使いまで活躍する万能パッキングキューブまで、機能性とデザイン性を兼ね備えた注目アイテム5選をご紹介します。

1. G-SHOCK「G-LIDE」に心拍モニター搭載モデルが仲間入り

G-SHOCKのエクストリームスポーツライン「G-LIDE」に、シリーズ初の心拍計測機能を搭載した「GBX-H5600」が登場します。定番の5600シリーズをベースに、透明感のあるシースルーデザインを採用し、軽量で頑丈なカーボンファイバー強化樹脂を使用しています。

高精細なMIP液晶により、タイドグラフや運動データを見やすく表示。心拍数や歩数、消費カロリーなどを計測し、ポーラル社のアルゴリズムによってトレーニング効果や睡眠の質も分析できます。ランニングやウォーキングなど4種のトレーニングに対応し、20気圧防水も備えているため、サーフィンや釣りなど幅広いシーンで活躍します。スマホ連携やソーラーアシスト充電にも対応した高機能モデルです。

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2. やさしい自然風を追求した最新「Kamomefan」

ドウシシャの新型扇風機「Kamomefan+c lite2」。空を舞うカモメをイメージした独自の羽根に、船舶用プロペラメーカー・ナカシマプロペラの技術を採用し、自然でやさしい風を実現しています。

新開発の羽根「Nakashima Braid R-04」により、静音性も向上し、最小動作音は約2.7dBと非常に静か。さらに上下左右の自動首振りによる3D送風や、最大約23m先まで風を送るサーキュレーターモードも搭載。メタリック調の高級感あるデザインやアロマ機能も備えています。

>> やわらかい風に3D首振り＋真ん中操作。「Kamomefan+c lite2」で心地良い夏を過ごそう

3. 鮮烈ブルーが映える！ adidas最新バッシュ「Anthony Edwards 2」

adidas のバスケットボールシューズ「Anthony Edwards 2 “Velocity Blue”」は、NBA選手アンソニー・エドワーズのシグネチャーモデルです。鮮やかなブルーカラーが印象的で、夏のコーディネートにも映える爽やかなデザインを採用。ボリューム感のあるシルエットとスポーティーなルックスが特徴で、ストリートスタイルにもマッチします。

ミッドソールには「ライトブースト」と「ライトトライク」を搭載し、高いクッション性と反発力を実現。さらに、優れたホールド感によって安定した履き心地を提供します。グリップ力にも優れており、バスケットボールのプレーはもちろん、街履き用としても快適に活躍する一足です。

>> 初夏のおしゃれは足元から始めてみない？ ブルーが映えるバッシュで大人ストリートを楽しもう

4. 軽量なのに居住性も抜群！ 「VSTシリーズ」の実力とは

登山では荷物の軽量化が重要ですが、軽量なシングルウォールテントは結露、快適なダブルウォールは重量増という悩みがあります。そんな中、アメリカのアウトドアブランド Big Agnesの新作「VSTシリーズ」は、両者の長所を融合したハイブリッド構造を採用。大型メッシュや工夫された換気機能で結露を抑えつつ、快適性も確保しています。独自素材「HYPERBEAD」により軽量性・耐久性・防水性も向上。

シリーズは、トレッキングポールを活用する超軽量モデル「ストリングリッジ VST」、自立式で最軽量の「ピッチパインVST 1.5P」、居住性を高めた「サルビス VST」を展開。軽さや快適性など、自分の登山スタイルに合わせて選べる注目のULテントシリーズです。

>> 山歩き、もっとラクしたくない？ ビッグアグネスの新作「VST」がULハイカーの理想に近すぎる件

5. 旅行にも普段使いにも便利な万能パッキングキューブ

EVERGOODSの新作「TRANSIT PACKING CUBE 4L（TPC4）」は、旅行だけでなく普段使いにも便利な多機能パッキングキューブです。従来の10Lモデルと同様に、荷物を押し込んで圧縮できる独自構造を採用しながら、よりコンパクトな4Lサイズに仕上げています。丈夫な“210d HTナイロン6,6 高密度平織り”生地を使用しており、型崩れしにくいのも特徴です。

内部は深さのある巾着型で、衣類のほか仕事道具やジム用品、キャンプギア収納にも活躍。内側には便利なファスナーポケットも備えています。軽量かつ普段使いのバッグにも収まりやすく、旅行時には衣類圧縮用としても使える万能アイテムです。

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＜文／GoodsPress Web編集部＞

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