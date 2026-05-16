シェラトン都ホテル東京は、メロンスイーツと抹茶やグリーン系食材を使ったセイボリーをそろえた「メロンと抹茶のアフタヌーンティー」を5月1日から31日まで提供する。

スイーツは抹茶と柑橘のティラミス、ライムとホワイトチョコレートのマカロン、キウイフルーツとメロンのジュレ、メロンのショートケーキなど。セイボリーは国産牛肉のパティにアボカドのワカモレソースを合わせたハンバーガー、グリーンピースのピューレを加えたツナマヨを抹茶デニッシュでサンドした一品、粒マスタード香るチキンとジャガイモの香草パン粉焼きなどを用意する。スコーンはピスタチオと発酵バターの2種類で、アプリコットジャムとクロテッドクリームを添えて提供する。ドリンクはTWGTeaの茶葉を中心に、ハーブティーやコーヒーなどからカフェフリーで楽しめる。

場所は1階ロビーラウンジ「バンブー」。提供時間は午前11時半、午後2時半開始の各2時間制に加え、金曜日と土曜日、5月3日から5日までは午後5時半または6時開始の3時間制も設ける。料金は6,400円、マスクメロンハーフサイズ付きが1人8,900円。税・サービス料込。