「昨日は呼ばれませんでしたが…」W杯メンバー発表翌日の浦和戦後、佐藤龍之介は何を語ったか【FC東京】
ワールドカップのメンバー入りは叶わなかった佐藤龍之介（FC東京）が、その翌日の浦和レッズ戦に先発出場。「モチベーションはなくなっていない。この試合に全て懸けていました」という意気込みで臨んだが、スコアは０−０でゴールにもアシストにも絡めなかった。
試合後、佐藤は「個人として出来が悪いゲームだった」と反省。具体的に「ボールを受けて、ターンするプレーを意識しましたが、今日はボールを上手く受けられず、思い通りのタッチができなくてチャンスを作れなかった」とコメントした。
この浦和戦が４年後のワールドカップへのスタートにもなる。そのあたりをどう意識しているのかという質問については「４年後もありますけど、まずは次の鹿島戦。必ず勝ちたいです」と答えた。
W杯メンバー発表翌日の試合は気持ち的にも難しいものがあったかもしれない。それでも佐藤は全力を尽くした。
「昨日の発表では呼ばれませんでしたが、別に切れたわけではないので。いつでもチャンスは広がっていると思います」
一つひとつの経験がきっと佐藤を強くする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後、佐藤は「個人として出来が悪いゲームだった」と反省。具体的に「ボールを受けて、ターンするプレーを意識しましたが、今日はボールを上手く受けられず、思い通りのタッチができなくてチャンスを作れなかった」とコメントした。
W杯メンバー発表翌日の試合は気持ち的にも難しいものがあったかもしれない。それでも佐藤は全力を尽くした。
「昨日の発表では呼ばれませんでしたが、別に切れたわけではないので。いつでもチャンスは広がっていると思います」
一つひとつの経験がきっと佐藤を強くする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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