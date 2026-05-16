【ひらがなクイズ】解けて楽しい！ ひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントはご飯のおいしいおかず
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、思わぬ不手際を表す言葉、食卓を彩るおいしい1品、そして生活道具の特定の部分という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中で組み合わせて、すべての言葉を完成させてください。
□□う
み□□ぼろ
□□ぎぐち
ヒント：思わぬ不注意で失敗してしまうこと、コクのある味付けでご飯がすすむ挽き肉の料理、そして急須やポットで中身を器に移すための先端部分を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そそ」を入れると、次のようになります。
そそう（粗相）
みそそぼろ（みそそぼろ）
そそぎぐち（注ぎ口）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、うっかりした不注意を指す言葉、豊かな風味で親しまれる家庭料理、そして日常の道具に見られる機能的な部位を組み合わせました。共通の「そそ」という音が、つい反省してしまう場面から、食欲をそそる香ばしい1皿、さらに液体を丁寧に器へ移すための道具の形までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、思わぬ不手際を表す言葉、食卓を彩るおいしい1品、そして生活道具の特定の部分という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中で組み合わせて、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
み□□ぼろ
□□ぎぐち
ヒント：思わぬ不注意で失敗してしまうこと、コクのある味付けでご飯がすすむ挽き肉の料理、そして急須やポットで中身を器に移すための先端部分を思い浮かべてみてください。
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正解：そそ正解は「そそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そそ」を入れると、次のようになります。
そそう（粗相）
みそそぼろ（みそそぼろ）
そそぎぐち（注ぎ口）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、うっかりした不注意を指す言葉、豊かな風味で親しまれる家庭料理、そして日常の道具に見られる機能的な部位を組み合わせました。共通の「そそ」という音が、つい反省してしまう場面から、食欲をそそる香ばしい1皿、さらに液体を丁寧に器へ移すための道具の形までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)