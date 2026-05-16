結成１６年以上の漫才師No.１決定戦「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」が１６日、フジテレビ系で生放送された。

スーパーオーディエンス（大会広報担当）として、プロ野球・元阪神の鳥谷敬氏が出演。本戦開始前に司会の東野幸治から「お笑い、普段から大好きなんですか？」と聞かれると、「劇場にこの前行かせてもらって、そこで芸人さんの作る雰囲気、空気感に驚かされたので、今日も驚きに来ました」とさわやかに返した。

金属バットとヤングによる１回戦第１試合が終わると、「金属バットさんのネタは、よく焼き肉に行くので考えさせられました。ヤングさんのネタはこっちの想像の違いをいろいろ楽しめました」と感想を述べた。

芸人やアイドルがそろった「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」に、まさかの降臨を遂げた猛虎のレジェンド遊撃手に、ＳＮＳには驚きの声が殺到。「ショートやなくてセカンド鳥谷敬ｗ」「なぜか鳥谷さんが出てる」「鳥谷さんの笑顔が見られる貴重な機会」「あんたショートでっせ」「なんでこんな所に」とツッコミ交じりの投稿が相次いだ。