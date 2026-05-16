「なんで多いねん」「解明したら…」明石家さんま、50代芸人の相次ぐ“体調不良”に憂慮
「なんで50代が多いねん」お笑いタレントの明石家さんまが、芸人たちの相次ぐ“体調不良”を心配した――。
明石家さんま
○キャイ〜ン天野の疑問「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」
9日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、お笑いコンビ・キャイ〜ン、ずん、イワイガワと食事会をしたと明かしたさんま。そこで、キャイ〜ン・天野ひろゆきが、「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」と憂いていたといい、「考えたら、50代の芸人ばっかり。いろんな病気したりとか、精神的に参ったりとか。なんかいろいろ50代なんですよ」と吐露した。
最近では、バナナマン・日村勇紀が、体調不良による休養を発表したばかり。さんまは、「なんで50代が多いねん。芸人はね。世間は知らないけど……」としつつ、「芸人の50代がやたら休んだり、入院したり、続いてんねん。(次長課長)河本もそやし、(中川家)剛も。今は日村が休んどるから」と思案。「ここを解明したら、ものすごい役に立てんねん」と真剣に語っていた。
【編集部MEMO】
明石家さんまがメインパーソナリティを務めるラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』。村上ショージ、モーニング娘。'26の櫻井梨央、弓桁朱琴がレギュラー出演しているほか、週替わりゲストも登場する。
明石家さんま
○キャイ〜ン天野の疑問「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」
9日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、お笑いコンビ・キャイ〜ン、ずん、イワイガワと食事会をしたと明かしたさんま。そこで、キャイ〜ン・天野ひろゆきが、「なんで50代ってこんなに病気が多いんでしょう?」と憂いていたといい、「考えたら、50代の芸人ばっかり。いろんな病気したりとか、精神的に参ったりとか。なんかいろいろ50代なんですよ」と吐露した。
【編集部MEMO】
明石家さんまがメインパーソナリティを務めるラジオ番組『MBSヤングタウン土曜日』。村上ショージ、モーニング娘。'26の櫻井梨央、弓桁朱琴がレギュラー出演しているほか、週替わりゲストも登場する。