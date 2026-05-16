アニソン×ブレイクダンス×ラップ×コント――ジャンルを越境するパフォーマンスで知られるリアルアキバボーイズが、2025年10月4日、東京体育館でワンマンライブ『REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE〜ぼくらのマスターピース〜』を開催した。

RHYMESTERや喜矢武豊らとの異色の共演も実現し、まさに"全部入り"とも言えるステージとなった本公演。

そのライブ映像を収録した『リアルアキバボーイズ東京体育館2025』とその舞台裏をメンバー自身が振り返る特番『リアルアキバボーイズ東京体育館2025 今頃反省するん会SP』が、5月26日(火)にチャンネルNECOで放送される。

今回は放送に先駆けてインタビューを実施し、東京体育館ワンマンを振り返ってもらった。

(c)RAB

――ワンマンライブを終えての率直な感想を教えてください

涼宮あつき「疲れた」

DRAGON「疲れた。今までにない疲労感だった。珍しく一番若い龍でさえぶっ倒れたからね、終わったあとは」

龍「マジで辛かったですね」

DRAGON「まあ、てかあれは龍を酷使しすぎた」

龍「あれは僕が頑張りすぎてたのもありますけど」

ゾマやかじゃない!「俺、武道館のときより緊張した気がします。初っ端が歌だったのもあったと思うんですよ。やり慣れてないことが多くて、"次あれやる、これやる"みたいなのが頭の中にずっとあって、すごい頭のカロリー使いましたね」

ムラトミ「いや、今回も疲れたっちゃ疲れたんだけど、武道館のときはもう何がなんだかわからなくて、それに比べて今回は少しだけ冷静にできたかも。みんなの力もあって、前よりトラブルがなくて、チームとして機能してた。また1つ成長した感じはありました」

とぅーし「東京体育館は武道館に比べて緊張しなかったなって思っていて。武道館はステージに立つ寸前で、"あの場所とこのタイミング"の空気を当てられてる感じがあったんです。ルーツの夢でもあったので。東京体育館はそこから解放されて、楽しいが少し勝ってた感じで。すごいリラックスできてました」

DRAGON「リハーサルで会場に入った瞬間に、"ここで自分たちのワンマンライブやるんだ"というのがまず頭に浮かんで、今まで見た景色の中でもすごく広く感じて。ここにお客さんが入って、明日はライブやるんだっていうのが印象的でした。当日はリハーサルからあっという間に最後の演目までいって、全部出し切ったなっていう感覚でした」

マロン「今回は東京体育館の演出的なこともやらせてもらったので、自分がやりたいことを結構詰め込んだところもあって、それが一個一個終わっていくたびに楽しかったなっていうのがあって。特にトロッコはもうね、乗ってて楽しかったです。自分たちのダンススタイルでトロッコに乗ることは多分一生ないんだろうなって少し思っていたんですけど、今回それが可能になって。昔思い描いたことができたりしたので、スゲー夢のような時間でしたね」

ネス「やってみて、本当にお客さん一人一人がいい意味で小さく見える。たくさんの人がいて、それを一望できたのがすごくて。自分たちがワンマンライブをやるぞって言って、この人たちが集まってくれたんだなっていう景色がすごく印象的でした」

涼宮あつき「ゲストとのコラボがすごくおもしろかったなって思いますね。喜矢武豊(ゴールデンボンバー)さんとfhánaさんと、あとRHYMESTERさん。どのコラボも全然違う見せ方ができておもしろかったなと。喜矢武豊さんとのコラボからのRHYMESTERさんとのコラボなんて、同じ1つのワンマンの内容なのかなっていうぐらいまったく違うものだったような気もするので。コントラストの差はうまく見せれたライブだったなって思いますね。個人的にはやっぱRHYMESTERさんはHIP HOPの大先輩っていう感じの人たちだったので、日本のHIP HOPの始まりの人たちと東京体育館で1つのパフォーマンスができたのは、個人的にはやっぱりすごく上がりました」

■RHYMESTERとの共演で見えた"ライブ力"

(c)RAB

――公演全体を振り返って、最も印象に残っている瞬間はどこでしたか？

龍「RHYMESTERさんとのコラボで『B-BOYイズム』やらせてもらえたのが印象的でした。ジャンルを越えて、自分たちに重みを与えてくれる曲なので、光栄だなと思いました」

DRAGON「RHYMESTERさんのパートの中で、ライブ中にターンテーブルの針が飛ぶ現象が、リハではなかったのに本番で起きてしまって。でもそれがトラブルみたいな状態になってしまうかと思いきや、RHYMESTERさんもそうだし自分たちもそうなんですけど、いろんな現場を踏んできているからこそ、そこで生まれたライブ感みたいなのがあって。ムラトミさんが今までの経験で踊ったりポーズ決めたりして尺を整えてくれて、宇多丸さんやMummy-Dさんも絶対に歌でかぶせてくれるって思っていたので、ずっと踊り続けてたら、そのまま流れで行けて。一番ライブっていうものを会場のお客さんと配信見てる皆さんに届けられたんじゃないかなというところで。あのときは一番テンション上がって頭が真っ白にはなっているんですけど、一番高揚した瞬間でしたね」

とぅーし「東京体育館では自分がfhánaさんパートを担当させていただきました。『愛のシュプリーム！』という曲はESPICEでも踊ってみたとかを出させてもらったり、ROOTSとfhánaさんとの歴史や親和性もあったりして。そこから繋がって、『涙のパレード』という楽曲を、後輩たちも一緒にリアルアキバファミリーとして東京体育館で披露させていただきました。『小林さんちのメイドラゴン』という作品も視聴者としてお世話になっていたのもあって、こうやってお客さんに見せる立場になったときに、東京体育館という場所でfhánaさんと一緒にできて、なおかつ後輩たちにも見せることができて...fhánaさんパートが印象に残ったパートでしたね。すごくいい経験になりました」

ネス「やっぱり自分のソロからの龍との『Plazma』です。普段踊っていて疲れることほぼないんですけど、ライブの中で自分のソロを全力でやってからの龍との全力での『Plazma』をやって、もう...死ぬ！倒れちゃう！(笑)ってなりました。やっぱり来るんですね、疲れで。自分がダンスを踊っていて「生(せい)」を感じる瞬間がすごく少ないので、あそこは結構まだ鮮明に風景が思い出せるかなっていう感じで、印象的です」

ムラトミ「東京体育館は行ってみて本当にびっくりするぐらい大きくて。ワンマンライブが始まるときにオープニングに怪談話があるんですけど、初めは超大物ゲストを呼んでオープニングをやろうってなっていたんですけど、予定が合わず、代わりに語り部をムラトミにしてみようみたいな流れになって。大丈夫？って思ったんだけど、みんなが『これでおもしろいから大丈夫』って賛成してくれて、マロンさんが監督で撮影してくれて、結果すごくおもしろい作品になりました。オープニングが終わって舞台が開く前に、みんなが俺らなら絶対やれるっしょ、みたいな感じですごくかっこいいんですよ。でもみんな妖怪の格好で(笑)。舞台が開いて、お客さんみんなが踊るぞ踊るぞって思ってる中歌ったりして...アホすぎる！(笑)」

ゾマやかじゃない!「ネスたちが『Plazma』をやったあと、大きな舞台では初めての自分のソロだったんですけど、あの空間を一瞬オレンジにできたのは、自分の目で見たときにやっぱり不思議な感覚になりましたね。武道館のときはソロがなかったから、その景色は見れなかったけど、東京体育館であの景色が見れて、かつそこで喜矢武豊さんと自分の楽曲の中でコラボできたのは、自分の中では大きなことだったなって思ってますね」

マロン「僕の印象的だったシーンは、ROOTS VS. ESPICEっていうダンスバトルをするシーンで、ROOTSが『第ゼロ感』でESPICEが『HEAVEN'S RAVE』で戦うバトルのところがあって。そのバトルが終わったら龍が出てきて、龍が踊ったら今度全員が集まって『ファタール』に行くっていう一連の流れですかね。RABがやってきた歴史の中で、ROOTSがあってESPICEがあって龍がいて、最後揃うとこんなに強いんだぞっていう、RABの凄さというか、層の厚さだったりとか歴史だったりとかジャンルの多様さだったりとか、そういう強さが全部出たところだったっていうのもあって、そこがむちゃくちゃ印象的だったなと思いましたね。『ファタール』になった瞬間の会場がパッと空気が変わる感じ、やった身としては決まったーって感じがして、スゲー気持ちよかったですね」

涼宮あつき「去年僕的に一番大きなことで言ったら、Snow Manの佐久間大介くんのソロ曲の振付をRABで担当したことで、それもあって東京体育館でさっくんのソロ曲の『守りたい、その笑顔』を僕たちが踊ったんですけど、踊る前にさっくんがサプライズで映像出演してくれたのは、個人的にはすごくうれしかったです」

(c)RAB

――「今頃反省するん会 SP」にちなみ、これまでの活動全体を通して、今だから言える"反省点"があれば教えてください

ムラトミ「反省しかないんですけど(笑)。ちゃんと怒られたことがあんまりなくて」

DRAGON「理由はないですけど、けいたんさんは反省してほしいですよね(笑)」

ムラトミ「遅刻が多いぐらいですかね」

――遅刻が多いメンバーは？

涼宮あつき「こんなのどんぐりの背比べです(笑)」

ムラトミ「マロンさんだけは絶対遅刻しません」

ネス「マロンさんがいないと"場所間違えた？"ってなる(笑)」

(c)RAB

――最後に、特番をご覧になる視聴者の方へメッセージをお願いします

マロン「リアルアキバボーイズはいろんな楽しみ方のあるグループです。ガハハと笑うこともできれば、かっこいいダンスに見とれることもあり、僕自身も予想がつかないことが起こるチームだと思ってますので、ぜひ最後まで見ていただけたらうれしいです」

※けいたんは体調不良のため欠席

※実際の公演と放送では権利の都合で一部内容が異なる場合がございます

文＝HOMINIS編集部

放送情報

リアルアキバボーイズ東京体育館2025 今頃反省するん会SP

放送日時：2026年5月26日(火)21:00〜(※見逃し配信は6月2日(火)20:59まで)

リアルアキバボーイズ東京体育館2025

放送日時：2026年5月26日(火)22:00〜(※見逃し配信は6月2日(火)21:59まで)

チャンネル：映画・チャンネルNECO

※放送スケジュールは変更になる場合があります



