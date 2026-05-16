吉田沙保里、美脚際立つ黒の膝丈ワンピース姿に反響「ほっそりしてる」「素敵」
【モデルプレス＝2026/05/16】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が5月16日、自身のInstagramを更新。元レスリング日本代表の吉田沙保里との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】43歳元レスリング日本代表「ほっそりしてる」膝丈ワンピース姿披露
狩野は「横浜BUNTAI周辺に集まった4人の『さおり』。吉田さん、迫田さん、林さん、ご協力ありがとうございました」とつづり、写真を複数枚投稿。横浜武道館の屋外で撮影した吉田との2ショットも公開した。吉田はボリュームのある黒の膝丈ワンピースにスニーカーのコーディネートを披露しており、ワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に「2人とも可愛すぎ」「足元に目を惹かれる」「ワンピース似合いますね」「素敵です」「レジェンド同士の2ショットは貴重」「シルエットがふんわりで可愛い」「身長差好きです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元レスリング日本代表「ほっそりしてる」膝丈ワンピース姿披露
◆吉田沙保里、スカートから美脚輝く
狩野は「横浜BUNTAI周辺に集まった4人の『さおり』。吉田さん、迫田さん、林さん、ご協力ありがとうございました」とつづり、写真を複数枚投稿。横浜武道館の屋外で撮影した吉田との2ショットも公開した。吉田はボリュームのある黒の膝丈ワンピースにスニーカーのコーディネートを披露しており、ワンピースからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆吉田沙保里の写真に反響
この投稿に「2人とも可愛すぎ」「足元に目を惹かれる」「ワンピース似合いますね」「素敵です」「レジェンド同士の2ショットは貴重」「シルエットがふんわりで可愛い」「身長差好きです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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