浦和ＭＦ安部裕葵が回復を実感　「マジで怖くて怖くてできなかった」自ら仕掛けてクロス供給まで

明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 浦和０―０（ＰＫ９−１０）ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）

浦和は０−０で突入したＰＫ戦の末、ＦＣ東京に敗れ、田中達也暫定監督が就任後の初黒星を喫した。１３人目までもつれたＰＫ戦は、お互いのＧＫもキッカーを務めてともに成功する激闘になったが、最後は９―１０と敗れた。

後半開始から出場したＭＦ安部裕葵は、約７年ぶりにＪリーグで先発した５月２日千葉戦以来となる出場。左サイドで仕掛け、自らクロスを上げきるプレーなどをみせた。２０２０年のバルセロナＢ時代に負った右太ももの大けがに何度も苦しめられていたため、その後は復帰しても「（仕掛けるプレーは）まじで怖くてできなかったので」と明かした安部。しかしこの日は相手のタイミングを外し、左足でクロスまで持ち込むシーンを作り出した。「味方がいたら使うタイプですけど、ペナルティーエリア内で事故を起こさないといけないと思った。僕の場合、仕掛けるよって仕掛けなくても、タイミングで（クロスを上げるプレーは）できるタイプなので。あのプレーは体的には大丈夫でした」とうなずき、長く苦しめられてきた負傷から前進していることを明かした。