東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。

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お菓子も数々の種類が販売されていて、ギョウザドッグやスパイシースモークチキンレッグなど、パークフードの味を再現したものもあります。

その中から、特におすすめする5種類のお菓子を実食レポつきでご紹介します。

1.25年間不動の人気「ギョウザドッグ」がスナックになった

パスタスナック スタンドパック ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

東京ディズニーリゾートのパスタスナックが、25周年の記念に、あの「ギョウザドッグ」味で登場しました。

お土産お菓子の中でただでさえ人気のパスタスナックが、これまた人気のフードと合体するとは、25周年にふさわしいコラボです。

スナックの形はミッキーマウスとミニーマウスの横顔のものもあり、見た目も楽しいパスタスナックとなっています。

パッケージにはダッフィーとシェリーメイもいますよ。

ひとつ口に入れると、ほんのりショウガやごま油の香りがして･･･

「ん?これはどこかで食べたことがある味? ギョ! ギョウザドッグだ〜〜!!」となりました。

おやつにもおつまみにもピッタリです。

■パスタスナック スタンドパック ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

価格：800円

内容量：90g(ギョウザドッグ味)

サイズ：幅約18cm×奥行約5cm×高さ約22cm

2.爆売れ! スパイシースモークチキンレッグ味のじゃがりこ

みんな大好きカルビーのじゃがりこが、パークの人気フード「スパイシースモークチキンレッグ」フレーバーになりました。

ジュビリーブルーのパッケージのじゃがりこが、1箱に4つ入っていて1,500円。

「じゃがりこ」だと思うと高級ですが、1個あたりにするとお土産としてはリーズナブル。

そのせいか大人気で品切れている場合もあります。

ブラックペッパーの粒がいい仕事をしていて、スパイシー。

そして、一部のディズニーファンが反応する「クミンパウダー」や「コリアンダーパウダー」なども含まれ、どこかエスニックな香りがする新しいじゃがりこが生まれたな!という感想。

もちろん食感はシャクシャクで、「これはビールと合わせたいわ!!」な一品です。

■ポテトスナック <じゃがりこ> 4個セット 紙箱 ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

価格：1,500円

内容量：52g×4個（スパイシースモークチキンレッグ風味）

サイズ：幅約18cm×奥行約9cm×高さ約18cm

3.アラビアンコーストの「チャイシュガーチュロス」がスナックになったよ

チュロススナック 紙箱 ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

チュロススナックは、チュロスをかたどった細長い紙箱が手に取りやすく、軽くて16本も入っているので、発売以来シェアするお土産としてずっと人気の商品。

東京ディズニーシー25周年では、アラビアンコーストにあるレストラン「サルタンズ・オアシス」や「オープンセサミ」で販売されていたチャイシュガーの風味になりました。

甘いシナモン入りミルクティー(チャイ)の香りが口にする前から感じます!

そしてザクザクの歯ごたえ。

紅茶と一緒にティータイムを楽しみたいお菓子です。

キラキラと青く光るパッケージもジュビリー感があっておすすめ。

■チュロススナック 紙箱 ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

価格：1,100円

内容量：1箱74g、標準16本（チャイシュガー風味）

サイズ：幅約10cm×奥行約8cm×高さ約23cm

4.青いチョコクランチ登場! たっぷり60個入り大容量

東京ディズニーリゾートのお土産お菓子の大定番「チョコレートクランチ」25周年バージョンに、青いクランチが登場しました!

周年になると記念で発売されることが多い60個入りの大きな缶。

この中に3種類のクランチが入っていて、青いのは20個。

今まで色々な種類が発売されてきましたが、粒が青いのは初めて見たかも。

食欲をそそらない色なので恐る恐る食べてみると、普通においしいホワイトチョコレートの味でした!

定番のミルクチョコ味はミッキーの形をしていて、もうひとつの楕円タイプは塩バタースコッチ風味。

これがめちゃめちゃ美味!バターは正義です。

入れ物の缶はとっても大きく、パークでもらえたトゥデイサイズのリーフレットも縦にすっぽり。

シールやフリーきっぷなど、東京ディズニーシー25周年の思い出を色々いれてみるのもいいかもしれません。

■ チョコレートクランチ 缶 ミッキーマウスと仲間たち 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

価格：3,900円

内容量：60個 ミルク（単色袋)30個、ホワイト(青色袋)15個、塩バタースコッチ風味(紫色袋)15個

サイズ：幅約19cm×奥行約15cm×高さ約20cm

5.チップとデールファンはこれ! ステッカー入りクッキー

クッキー 紙箱 チップ＆デール 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のお菓子は数あれど、25周年衣装のチップとデールがドーンとパッケージになっているのがこちらのクッキーだけ。

ウォーターフロントパークで行われているショー「ダンス・ザ・グローブ！」のフィナーレでしか拝めない姿です。

サクサクの甘いクッキーにもチップ＆デールの顔が描かれていて、チュロススナックのパッケージにはいない2人が主役のお菓子です。

このクッキーの箱の中には、ステッカーシールが1枚入っています。

ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー、プルート、チップとデールのイラストで、グッズとして販売されているポストカードとほぼ同じデザイン。

しかもキラキラなので、チップ＆デールファンだけではなく、みんなにおすすめのお土産お菓子です。

■クッキー 紙箱 チップ＆デール 東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー

価格：1,400円

内容量：12個

サイズ：幅約17cm×奥行約6cm×高さ約20cm

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「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のお土産お菓子には、他にもたくさんの種類があります。

パークに入園したかたは、その当日の23:45までオンラインで注文することも可能。

また、入園しなくても「ディズニーストア.jp」で購入できる商品もあります。

※夏季期間にクール便対象商品をご購入の場合は、クール便で発送されます

※商品の価格や内容は変更になる場合があります。品切れの際はご了承ください。

※アレルゲン表示はよくご確認ください。